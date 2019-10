Torra se compromete a “volver a votar” y a “validar la independencia”

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparecido esta mañana en el Parlament para desgranar su respuesta política a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el “procés” en medio de la oleada de disturbios y caos que vive Cataluña noche tras noche. Lejos de apelar a la contención, la hoja de ruta del líder del Ejecutivo pasa por “volver a ejercer el derecho a la autodeterminación” y “validar la independencia” en un plazo que no ha acabado de concretar pero que ha enmarcado dentro de “esta legislatura”.

“Si para poner las urnas para la autodeterminación nos condenan a 100 años de prisión, la respuesta es clara: se deberán volver a poner urnas para la autodeterminación”, ha lanzado sin ambages en su comparecencia, una intervención de tono duro y mensaje contundente en la que ha vuelto a reclamar la “amnistía” para los líderes políticos condenados.

Torra, quien ha hablado de “urnas” y de “de derecho a la autoderminación” en más de un momento –”debemos fijar las vías para concretarlo en el plazo más breve posible”, ha acotado-, también se ha comprometido a “poder finalizar la legislatura validando la independencia” si “entre todos los partidos y organizaciones lo hacemos posible”.

En este sentido, el president incluso ha hablado de gran “Acuerdo Nacional” y ha apelado a partidos -”la CUP, Esquerra, Junts per Catalunya y cualquier otro actor que quiera participar”-, entidades y “agentes sociales y culturales”. Antes, ha incidido en la “internacionalización” del “procés” a través del autodenominado Consell de la República de Carles Puigdemont y ha recordado que la plataforma Debat Constituent “podrá consolidar unas

propuestas que sirvan de guía para la elaboración de una Constitución republicana” en la primavera de 2020.

“Ahora se trata de conseguirlo, ya no sólo intentarlo. Todos sabemos las dificultades que nos imponen la represión y el miedo. Pero debemos seguir adelante y no dejarnos intimidar por las amenazas y las prohibiciones”, ha asegurado.

“No podemos continuar en esta jaula que no deja de añadir barrotes”, ha remachado en una intervención que se ha alargado alrededor de media hora en el atril del Parlament.

MENSAJE A SÁNCHEZ

El president ha anunciado también que ha decidido autoinculparse de los mismos delitos por los que el Tribunal Supremo (TS) ha condenado a los líderes independentistas por el 1-O. “Si nuestros compañeros han sido declarados culpables, yo también lo soy, y por ello he decidido autoinculparme. Yo también soy autor de este falso delito que se les han imputado”, ha destacado.

Además, ha apelado de nuevo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a “encarar el conflicto como lo hacen las democracias, hablando y dando la voz a la ciudadanía”.

EXIGENCIA A LOS MOSSOS

Tras comparecer ayer pasada la medianoche después de mantenerse en silencio desde el inicio de las protestas, Torra ha respaldado hoy a los Mossos d’Esquadra ante los incidentes de los últimos días, pero ha pedido que su actuación sea “escrupulosa y ejemplar”.

“Necesitamos que nuestra policía, que tiene todo mi apoyo y reconocimiento, sea escrupulosa y ejemplar en el cumplimiento de su misión. No nos podemos permitir ninguna vulneración de los protocolos establecidos. Mediación, proporcionalidad y evitar un daño mayor. Confío en ellos”, ha asegurado.

En este sentido, ha avisado de que siempre reconocerá el trabajo del cuerpo policial, pero que exigirá responsabilidad y ha explicado que ha pedido al conseller de Interior, Miquel Buch, que analice “cualquier situación irregular” en la actuación de los Mossos y haga autocrítica si es necesario.

“Se han producido imágenes que no nos han gustado a nadie. Y si no hiciéramos un ejercicio de reparación y revisión no haríamos ningún buen favor a los agentes que dedican su vida a protegernos”, por lo que he señalado la necesidad de mejorar continuamente sus actuaciones.

También ha pedido investigar quién hay detrás de los altercados de las últimas tres noches que han derivado en auténticas batallas campales, especialmente en Barcelona. “Si hay provocadores y agitadores que quieren cambiar el rumbo de las movilizaciones políticas hay que apartarlos. Habrá que investigar a fondo para saber quién hay detrás de estos incidentes”.