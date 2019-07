Nuevo episodio de la guerra dentro del independentismo, esta vez protagonizado por Esquerra y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a cuenta de la Diada del 11 de septiembre. El conflicto empezó cuando la entidad soberanista decidió modificar los tradicionales preparativos de la manifestación y excluir a los políticos de la cabecera principal de este año coincidiendo con los pactos de ERC y JxCat (por separado) con el PSC a nivel municipal, muy criticados en el seno de la organización. La respuesta no se hizo esperar: dos ex consejeros republicanos, Josep Huguet y Anna Simó, cargaron duramente contra la ANC en Twitter y se plantaron. En concreto, Huguet denunció un «clima anti ERC» de una «panda de exaltados» que quiere convertir la concentración en un «aquelarre de purificación contra los traidores» y ambos anunciaron que no acudirán a la cita.

"O bien antes del 11S esta música anti partidos y especialmente anti ERC se para o 'buen viento'. Y llevo manifestándome desde inicios de los 70", concluye el mensaje de Huguet. Consejero en los tripartitos de Pasqual Maragall y José Montilla, se refiere con estas acusaciones a los «escraches» que la propia ANC ha organizado contra los partidos independentistas tras el 26-M para denunciar los pactos «con el bloque del 155» (los socialistas). Los republicanos sostienen que son especialmente duros contra ellos –en Mataró, Gabriel Rufián fue abucheado e increpado con gritos de «¡fuera!» o «¡dignidad!» tras la abstención a Pedro Sánchez– e incluso en alguna ocasión también han señalado a Junts per Catalunya, cuyo sector más escorado a la radicalidad es muy crítico con los republicanos.

«Se intuye que los escraches se han producido en algunos municipios se podrían reproducir. Ir a una manifestación en la que una parte minoritaria se dedica a pitar y a insultar otra parte de gente que es independentista no es agradable», abundó ayer el propio Huguet en una entrevista radiofónica.

«No es el tema de los vips. Yo no he estado nunca [en la zona vip], y es lógico que no haya. El problema es que la música de fondo que ya hace tiempo que está sintiendo es antipartidista, y, especialmente, anti-ERC», insistió el ex dirigente republicano. A su postura se ha sumado Anna Simó, ex vicepresidenta primera y secretaria primera del Parlament entre 2012 y 2017 e imputada por su papel antes del 1-O: «Hace días que he tomado la misma decisión, deespués de más de 30 años (de ir a la Diada)», escribió en Twitter.

La ANC, por su parte, intentó sofocar la polémica aunque acabó añadiendo más leña al fuego. «No deberíamos generalizar un tuit de dos personas que no están en los órganos de dirección de partidos», aseguró su presidenta, Elisenda Paluzie, sobre Anna Simó y Josep Huguet. La máxima responsable de la entidad tildó de «absolutamente legítimas» las distintas movilizaciones de la ANC a nivel territorial, aunque rechazó que se señale especialmente a ERC. «Es evidente que no están excluidos de la manifestación», dijo tras apelar a la unidad de los partidos soberanistas con la vista puesta en las sentencias del 1-O.

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, trató de esquivar la polémica existente entre ERC y la ANC sobre la organización de la manifestación de la Diada, y aseguró ayer que la ya tradicional cita independentista del 11-S debe ser «una expresión de unidad». Pujol quiso recordar que los políticos siempre han tenido un papel secundario en las manifestaciones de la Diada y defendió que deben acompañar a la ciudadanía: «Tenemos que intentar no molestar, acompañar al pueblo y, por tanto, este año también estaremos». «No deberíamos olvidar, además, que estamos a las puertas de la sentencia del ‘procés’», avisó el portavoz del partido de Puigdemont.