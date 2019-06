¡Dame pan y dime tonto!

El título bien podría transformarse en !dame un sueldo e dime tránsfuga! La noticia, no por esperada, sorprende. Lo publicamos en su día que, gracias a la mediación de Manuel Mata, a la sazón portavoz socialista, como hoy, en Les Corts, Ximo Puig premiaría a Alexis Marí y sus cuates tránsfugas de Ciudadanos por ayudar a los socialistas. Efectivamente, apenas han transcurrido unos días, la socorrida ha sido su mujer ¡todo queda en casa! Carolina Punset con el cargo de asesora del Gobierno valenciano sobre asuntos europeos.

El 6 de junio de 2017 publicamos el proyecto que tenía Alexis Marí de pasarse de Ciudadanos al grupo Mixto. Como es costumbre en los políticos, nos desmintió y nos hicimos eco de ello al día siguiente, aunque nos ratificamos en la información. Y efectivamente, el 23 de ese mismo mes y año consumó la fechoría junto a otros tres diputados naranjas: David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García. Los cuatro al Grupo Mixto. Y los cuatro se quedaron con el escaño a pesar de haber suscrito el compromiso de dimitir si abandonaban el partido.

Ahora veremos si la cosa queda ahí, porque hay noticias que adelantan el pesebre para algunos de los cuatro implicados en aquella operación. El tiempo lo dirá.

Lo cierto es que para este tipo de triquiñuelas, se pueden tener razones, necesidad y carencias, pero sobre todo, como decía un gran fotógrafo de prensa en mi juventud ¡hay que echarle cara y no tener prejuicios!.

Por ello, no quedaría mal un final a modo del que el cónsul romano dio a los asesinos de Viriato «Roma no paga a traidores». Me temo el «de agradecidos es ser bien nacido» Así es la vida.