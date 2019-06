Violencia machista: mil asesinadas en 16 años

Desde que existen estadísticas oficiales para tratar de medir la violencia que se ejerce contra una mujer por el mero hecho de serlo, desde hace solo 16 años, ya han muerto 1.000 a manos de su pareja o ex pareja. Un millar de mujeres que vivieron un infierno antes de morir, a menudo en silencio. Porque el gran problema de esta cultura machista continua siendo la ausencia de denuncias previas por parte de ellas: menos de un tercio de las fallecidas se atrevieron a contarlo antes. Los peores años fueron 2008, con 76 fallecidas, y 2011, con 73. Después, ha habido una tendencia a la baja, siendo la cifra «menos mala» 49 muertas en 2016. En lo que llevamos de año van 25. Según los datos registrados por la Secretaría de Estado de Igualdad, 661 de estas mujeres (el 66,1) son de nacionalidad española y el 58,7% (587 casos) aún mantenía una relación sentimental con su agresor.

Beatriz, una chica de 29 años, se hizo ayer con el triste honor de ser la «número mil» en el doloroso conteo y cumple el perfil a la perfección, según los datos anteriores: era española, no había denunciado y estaba en pareja. Su chico, de 49 años y origen rumano, se suicidó cuando se vio acorralado por la Policía, otro comportamiento también muy habitual entre estos individuos. El doloroso suceso ocurrió la noche del domingo en Alboraya, una localidad costera pegada a Valencia capital. Ambos trabajaban en hostelería. Al parecer, ella como camarera en una horchatería y él en una pizzería. Habían comenzado su relación en Malta hace ocho años. Luego se trasladaron a Valencia en 2015, pero no llevaban mucho viviendo en un cuarto piso de la calle Unió, en el barrio de Port Saplaya. Fue ayer por la mañana cuando la echaron en falta. Su madre, porque no contestaba a las llamadas y su jefe, que le pareció extraño que no se presentara en su puesto sin haber avisado. Así, tanto el jefe como la madre, acudieron al domicilio pero nadie contestaba al timbre. Los agentes tuvieron que llamar a los Bomberos para que forzaran la puerta. Y fue ahí, al verse acorralado y sin ninguna escapatoria posible cuando el agresor decidió quitarse la vida tirándose por la ventana. Antes, se había autoinfligido cortes en las muñecas y se había clavado un arma blanca en el pecho. Cuando los agentes entraron al domicilio encontraron a Bea estrangulada en la cama. Apenas llevaría 8 o 10 horas fallecida, según los primeros indicios forenses, pero será ahora la autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal de Valencia la que determine las circunstancias del fallecimiento. El juez de guardia tuvo que encargarse de la autorización del levantamiento de los dos cadáveres (el de él tirado en la calle tras precipitarse desde el balcón) e instruirá diligencias la Guardia Civil de la Comandancia de Valencia. Él no tenía antecedentes por violencia de género: uno de los grandes obstáculos para luchar contra esta lacra. Lo explica una jueza que ejerce en un juzgado de Violencia de Género de Andalucía. Aunque cree que los juzgados especializados no han demostrado ser lo eficaces que pensaron cuando se diseñaron, sí cumplen una importante función: no tratar este tipo de violencia como otra más. Para ella, el principal problema es que «la violencia de género sigue siendo un problema incuantificable». «Lo constatamos cada vez que hay una fallecida y vemos que no había denunciado. Esa chica estaba siendo maltratada y no había entrado en la estadística, por lo que la cifra oficial de maltratadas siempre es inferior a la realidad. Hay datos que nos hacen inferir que la cifra real es abrumadora». Opina similar la secretaria de Mujer e Igualdad de AUGC Madrid: «Las que están peor no denuncian porque tienen mucho miedo». La pata policial es otra herramienta vital en esta guerra contra el machismo: el sistema de valoración del riesgo en bajo, medio, alto y extremo ha demostrado fisuras y no hay agentes suficientes para proteger a todas. Y eso que no son ellas las únicas víctimas: desde 2013 también se contabilizan los hijos de éstas. En solo seis años, ya van 245 menores que se han quedado sin madre.