La falacia monclovita

No sé si será él –me refiero al presidente en funciones– si Iván Redondo, si José Luis Ábalos o los tres quienes diseñan la táctica para unas nuevas elecciones, que es su verdadero Proyecto, sabedores de los beneficios que le reportaría. Eso sí, que se obtenga la imagen de que la culpabilidad recaiga sobre otros. Lo han alcanzado respecto a Podemos y a medias respecto a Ciudadanos. El sumo de la jugada aparece con la última campaña de acoso al PP de Pablo Casado para que facilite la investidura con la abstención mediante la falacia «como hizo el PSOE con Rajoy». Digo falacia porque no es cierto que Rajoy, cuando en diciembre de 2015 obtuvo 123 diputados, encontrara apoyos desde la bancada liderada por Sánchez. Al contrario fue él quien se presentó avalado por un pacto con Rivera, destinado al fracaso y origen de una segunda cita electoral. Fue tras los comicios de junio de 2016 cuando Rajoy, ya con 146 escaños, mantuvo la Presidencia con la abstención de un buen puñado de diputados socialistas. Y no fue por Sánchez, que con su eterno e inalterable «no es no» prefirió dimitir antes que apoyar la maniobra. Ni el PSOE facilitó la investidura a Rajoy cuando tenía 123 diputados, los mismos que ahora Sánchez, ni jamás éste se adhirió a la operación. No fue por él, fue forzada por los clásicos del PSOE. Así es la vida.