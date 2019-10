El Fiat Panda es un urbano, del segmento A, fabricado por Fiat desde 1980. Actualmente se comercializa la tercera generación, presentada en 2012. El Fiat Panda se caracteriza por ofrecer, con un precio de compra muy contenido, un modelo que reúne prácticamente todas las cualidades que debe ofrecer un vehículo urbano: dimensiones compactas, facilidad de conducción, modularidad y coste reducido de uso. Se fabrica en la planta de Fiat Pomigliano d’Arco, en Nápoles, Italia. Entre los modelos urbanos que aspiran a rivalizar con el Fiat Panda nos encontramos con otros urbanos de su clase, entre los que destacan el Toyota Aygo, el Renault Twingo o el Skoda Citygo.

Diseño exterior

El Fiat Panda mantiene una estética que recuerda a la anterior generación del modelo italiano. Así pues, nos encontramos ante una carrocería con ciertas reminiscencias de monovolumen, con un aspecto cuadrado pero desenfadado, con una superficie acristalada muy generosa, ideal para desenvolverse en el tráfico de la gran ciudad sin ningún problema. Las formas cuadradas forman parte del ADN del Fiat Panda, y, al contrario que su hermano el Fiat 500, en la carrocería del Panda prácticamente todo tiene formas cuadradas, desde la parrilla delantera hasta los faros, pasando por las ventanillas laterales o los pilotos posteriores. Sus dimensiones, como no podía ser de otra manera, son muy compactas: mide 3,65 metros de longitud, 1,64 metros de anchura y 1,55 metros de altura. Motores

La gama de motores del Panda se estructura alrededor de dos propulsores de gasolina, de los cuales el menos potente puede funcionar con GLP mientras que el de mayor potencia lo puede hacer quemando metano. El motor básico de acceso a la gama es un 1.2 con 4 cilindros y 69 cv de potencia máxima y el tope de gama, el TwinAir bicilíndrico de 0,9 l y 85 cv, que homologa un consumo inferior a pesar de su mayor potencia. Dicho esto, el TwinAir es un motor bastante menos agradable de utilización que el atmosférico y, a la hora de la verdad, puede llegar a consumir más a pesar de su menor cilindrada, según el nivel de exigencia al que se vea sometido. El motor 1.2 Fire de 69 cv puede adquirirse con un depósito adicional para convertirlo en bifuel de GLP, manteniendo la potencia original con gasolina y con gas, mientras que el TwinAir puede adquirirse también en versión bifuel con metano, pero en este caso la potencia se reduce a 80 cv al funcionar con metano y se mantiene en 85 cv al quemar gasolina.

Interior

El habitáculo del Panda hace honor a la filosofía del modelo: se trata de un interior básico, espartano, en el que la estética sí tiene un papel protagonista pero no fundamental, limitándose a lo que de verdad importa en un interior de un modelo urbano, la habitabilidad, la practicidad y la comodidad de uso. En el plano estético, todo el interior del Panda está diseñado siguiendo la tendencia del exterior, con los cuadrados como hilo conductor, elementos que encontramos en multitud de lugares del interior como el volante, los mandos de la climatización y del equipo de audio, la instrumentación, los asientos o los paneles de las puertas. Habitable para cuatro personas, cinco pasajeros no viajarán cómodos, contando además con un maletero capaz de acoger 237 litros en su configuración menos capaz.

Dinámica

Construido sobre la misma plataforma que el Fiat 500, el Panda no es el mejor coche para viajar por carretera, aunque en ningún momento lo pretende. Se trata de un vehículo con un enfoque eminentemente urbano, también en lo que a ajuste de chasis se refiere. Sus motores no son especialmente prestaciones, pero se mueve dignamente en ciudad. Con un ajuste de suspensión tirando a blando, no es tampoco especialmente silencioso o dinámico. Sin duda, su personalidad no es esa. Sin embargo, la seguridad se hace patente con una batería de asistentes electrónicos, múltiples airbags o zonas de deformación programada en la carrocería.

Fiat Panda 4x4

El Fiat Panda 4x4 es la versión de tracción total del Panda, que goza, además, de un nivel de acabado específico. Exteriormente, el Fiat Panda 4x4 cuenta con molduras específicas y una suspensión elevada en 50 mm, lo que lo sitúa a 16 cm del suelo y por tanto a salvo de piedras y obstáculos no muy extremos. Interiormente, el Panda 4x4 cuenta con tapicería específica y algunos de sus guarnecidos son también diferenciados para esta versión campera. El sistema de tracción total del Panda 4x4 cuenta con un diferencial en cada eje y un acoplamiento central controlado por una centralita electrónica, que reparte el par de giro entre los ejes de forma automática sin que el conductor tenga que intervenir.