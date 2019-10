Valencia, plató de rodaje de la banda británica New Hope Club

Apenas han pasado más de dos semanas y más de 1.300.000 personas en todo el mundo han visto, en Youtube, a una de las bandas inglesas más prometedoras paseando por las calles de El Cabanyal, cantando en el pub Trombón o bailando en Convent Carmen. Se trata de New Hope Club, un trío musical que para el rodaje del videoclip de su nuevo single (en colaboración con Danna Paola, estrella de la serie Élite de Netflix) contó con la productora valenciana Corinne Films, a cargo de Paula Collado y Carmen Fortea.

El vídeo musical se rodó el pasado septiembre en Valencia en apenas dos días de rodaje que tuvieron en vilo a los fans de esta formación juvenil que en Gran Bretaña se considera el relevo de One Direction, en la estela de las boy bands bitánicas que comenzó con Take That en los 90. Desde Corinne Films se encargaron de la producción, “exprés, fue un trabajo de apenas dos semanas”, como transmiten; además de proveer a parte del equipo técnico y al personal que actuó de extras. Entre ellos, destaca un joven guitarrista de la sala Gestalguinos, dado que desde Reino Unido les trasladaron que les interesaba una estética “típica española”.

Para lograr esa estética castiza, el equipo de dirección artística asignado por Corinne Films, Filete de Panga, natural de Sevilla, transformó la sala central de Convent Carmen en un templo de baile con sus pertinentes farolillos. Así mismo, el pub Trombón, también en El Carmen, se convirtió en un espontáneo tablao flamenco. “La intención inicial del grupo era rodar en Sevilla, pero les convencimos de que Valencia podía ofrecer posibilidades infinitas. Era cuestión de encontrar a las personas adecuadas para recrear el ambiente festivo y expresivo que buscaban”, comparten desde Corinne Films.

Esta es la primera gran producción que Corinne Films realiza entre Londres y Valencia, una conexión posible desde que sus fundadoras residen en ambas ciudades: Carmen Fortea en la capital británica, donde ha ampliado su formación en dirección de fotografía en los últimos años, y Paula Collado en la tierra natal de ambas, liderando producciones nacionales, así como el área comercial y administrativa.