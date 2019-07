¡Ya va siendo hora!

Cuánto lío para ponerse de acuerdo. Compromís y PSOE, Joan Ribó y Sandra Gómez, han desvelado las verdaderas cartas que les enfrentan. No son otras que los intereses políticos, los intereses de cada uno, los de sus respectivos partidos y los suyos propios. Eso que sólo son dos para pactar

Por un lado, la representante socialista quiere por encima de todo el cargo de vicealcaldesa para destacar sobre el resto de los miembros de la Corporación. En definitiva, ser una alcaldesa en paralelo. Y lo quiere para seguir avanzando y superar a Compromís en las próximas elecciones municipales de 2023.

Por su parte, Joan Ribó tiene un doble interés. Uno, ser «primus inter pares», sin que nadie le haga sombra, sin dejar dudas de que primera autoridad solo hay una. Y dos, según mi amigo Rogelio, no permitir que los socialistas se suban a la chepa de Compromís y adquieran ventaja en la batalla electoral que se librará dentro de cuatro años entre Sandra Gómez y, ojo al dato, Mónica Oltra, la que aseguran será candidata de Compromís a la Alcaldía del cap i Casal.

Los dos políticos, en mi opinión, pueden defender sus tesis, entre otras cosas porque la del otro les perjudica. Alguien decía «un buen negociador nunca confía». Por lo que comprobamos, eso parece. Ahora bien, no deberían marear más la perdiz no vaya a ser que descubramos que no se necesitan concejales para gobernar la ciudad, que basta con los funcionarios. Eso sí sería un drama. Para ellos, claro. Así es la vida.