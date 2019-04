Jóvenes, preparadas, madres de familia y con ganas de saltar a la arena política para dar la batalla. Es el perfil de las candidatas que presenta el PP para las próximas elecciones municipales que, en esta ocasión, presenta a 47 mujeres con aspiraciones para hacerse con el bastón de mando de los municipios que representan en las próximas elecciones del 26 de mayo. Uno de cada cuatro candidatos a los ayuntamientos madrileños es mujer y son ellas las que figuran como cabezas de lista a los consistorios más grandes de la Comunidad de Madrid: Mirina Cortés, por Móstoles (206.589 habitantes); Judith Piquet, por Alcalá de Henares (194.310); Ana Gómez, por Alcorcón (168.141 ); y Lucía Fernández, por San Sebastián de los Reyes (86.707). Todas acudieron al acto que se celebró ayer en Móstoles con motivo del cuarenta aniversario de las primeras elecciones municipales con la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien lamentó que en su lista para la región no pueda llevar más candidatas de las que quisiera «por culpa de las listas cremallera». Sin embargo, se congratuló de que su partido sea «el que más candidatas tiene y referencia del voto femenino, porque somos el partido más votado por las mujeres».

Las candidatas de los municipios más grandes que presenta el partido es la primera vez que pelean por las alcaldías de sus municipios y todas son conscientes de que «detrás de una gran mujer hay un gran hombre», que daría la vuelta al dicho popular que podría resultar un tanto trasnochado. Mirina Cortés reivindica la importancia de hacer una buena elección cuando piensas en la persona con la que compartir tu vida porque «en política es muy complicado conciliar pero tengo la inmensa suerte de que mi marido, Enrique, no sólo ejerce en condiciones de igualdad, sino que la reivindica. Es, sin duda, lo mejor de mi vida y posibilita que me pueda desarrollar y ejercer en el ámbito político y personal». Mirina es profesora de Historia y Música de Educación Secundaria y entró en política de manera accidental después de que un amigo quisiera contar con ella para las áreas de Educación y Cultura si se convertía en alcalde de Móstoles. Aquello que repetía a sus alumnos en clase de que la política es el arte de hacer posible lo deseable, de lo que ya hablaron Aristóteles o Churchill, se lo creyó de verdad. «Cuando entré en política me di cuenta de que es una realidad, que puedes mejorar la vida de tu ciudad y de los ciudadanos».

Si Judith Piquet, licenciada en Derecho y agente de desarrollo local, quiere ser alcaldesa de Alcalá de Henares, pese a tener dos niños pequeños. Se ha lanzado de lleo a la política porque «uno de los pilares de mi familia es la corresponsabilidad. Con ayuda de mi pareja y de mi familia es posible conciliar y compatibilizarlo con mi dedicación a la política». Judith dice que en su partido «las mujeres nunca han tenido un techo de cristal, porque no se trata de cuotas, sino de formación y de capacidades, pero no se puede decir lo mismo de otros partidos políticos. Ahora quiero trabajar para mi ciudad y mis vecinos y es un orgullo poder hacerlo». Ana Gómez, la candidata por Alcorcón, sabe bien los que es hacer encaje de bolillos en política siendo madre de familia numerosa. «Es complicado cuando tienes tres hijos porque tienes que pedir ayuda. Vivimos en una sociedad en la que hacer carrera política es más complicado para la mujer, porque llevamos de algún modo la carga de la familia y, a veces, es más bien una autoimposición nuestra que de la sociedad, por eso hay menos mujeres que dan el paso en política. Ahora estamos en precampaña, una etapa más difícil porque pasamos menos tiempo en casa, pero cuento con la colaboración de mi pareja y mis hijos saben que me van a ver menos, pero ellos saben asumir estas situaciones con total normalidad y con ilusión». Ana Gómez, abogada, MBA por la Universidad de Houston, asegura que ha estado trabajando en la sombra durante 20 años pero ahora «estoy orgullosa de representar a Alcorcón». Lucía Fernández, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, máster en Políticas Comparadas por la prestigiosa London School of Economics y ex concejala de Igualdad Juventud e Infancia de San Sebastián del los Reyes (2011-15) cree que su familia ha pesado mucho para que pueda emprender su carrera política. «Lo que nos tenemos que plantear las mujeres es hasta donde queremos llegar. Después, es importante la corresponsabilidad y el apoyo de tu pareja, que sepas que si llegas de un pleno a las dos de la madrugada vas a tener la cena hecha, o que si no te ha dado tiempo a hacer la compra, hay quien se va a ocupar de ello. ¿Conciliar? Es difícil. ¿Dónde está la barrera entre tu vida personal y profesional cuando te dedicas a la política?

Sus propuestas: seguridad, empleo, educación...

► Ana Gómez