Este miércoles ha arrancado en pleno barrio de Salamanca uno de los mercadillos efímeros más consolidados, "POP UP CHIC", que para esta edición ha elegido una ubicación perfecta, el número 55 de la calle Claudio Coello, para mostrar los imprescindibles de la nueva temporada de otoño.

Después del éxito conseguido en su ruta veraniega por diferentes puntos de España (Pedreña, Ruiloba, Ribadesella, Guadalmina y San Sebastián), POP UP CHIC llega de nuevo a Madrid, con las pilas muy cargadas para traernos más de 30 firmas que variarán cada semana. Expositores con artículos de artesanía, bisutería, joyería, accesorios hechos a mano, así como, decoración con objetos antiguos, forja y prendas de ropa para hombre, mujer y niños serán grandes reclamos en sus próximas ediciones.

POP UP CHIC estará abierto todas las semanas, de miércoles a sábado en horario de 11.00 a 21.00 horas. Un auténtico despliegue de marcas punteras que se darán cita con sus nuevas colecciones como: Molgoy, con los mejores jerseys del “mundo”, Four Cottons, que traerá sus coloridos calcetines, Mi tenderete, aquí la moda de grandes marcas de lujo cobra vida propia ó Boltey, con ropa para hombre de gran calidad. La peletería merece capítulo aparte, por sus maravillosas prendas, ya que viene de la mano de Elena Rivera. Y quien quiera darse un capricho de joyería, Bella Boho, Bombay Sunset y Adamina son firmas habituales de POP UP CHIC que han conseguido tener fieles seguidores.