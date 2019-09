Así es Natalia Menéndez, la nueva directora del Español y el Matadero

Natalia Menéndez (Madrid, 1967), será la nueva directora del Teatro Español y las Naves del Matadero, después de la fusión anunciada por el Ayuntamiento de Madrid. Así lo han confirmado hoy tanto el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como la concejala de Cultura, Andrea Levy. Un nombre elegido no por concurso público, pero sí por consenso, después de “haber escuchado a 700 voces del mundo de la cultura. Los madrileños y el sector teatral serán los grandes beneficiados”, afirmó Levy, que subrayó que la trayectoria de Menéndez es “tan ilusionante como el proyecto que ahora empieza”.

Hija del actor Juanjo Menéndez y sobrina del director Jean-Pierre Miquel, comenzó su carrera como actriz y directora de escena a mediados de los años noventa. Licenciada en interpretación y dirección por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (Resad), ha participado, entre otros clásicos, en los montajes de “La discreta enamorada” (1994), de Lope de Vega, el “Don Juan” de Molière (2003); y el “Don Juan Tenorio” (2004) de Zorrilla. Entre sus últimos proyectos, se encuentra la dirección escénica de “Tres sombreros de copa”, de Miguel Mihura, en el Centro Dramático Nacional.

Durante una reciente entrevista a Efe, se mostró convencida del poder transformador que atesora el teatro. “Aquí, en un escenario, se pueden decir cosas que no se pueden decir fuera y es importante que las sigamos diciendo, que no perdamos el norte y que sigamos hablando de nuestros derechos, de nuestras necesidades, de esos respetos a la diferencia”. En la misma charla, confesó su deseo de retomar su faceta como actriz. "Quiero volver a las tablas, quiero volver a actuar pero de alguna manera no a cualquier precio ni con cualquier obra ni con cualquier director o directora. Yo se lo voy soltando a directores o directoras que me gustan y ya algo saldrá en algún momento. No tengo ninguna prisa".

A lo largo de su trayectoria ha recibido galardones como el Premio Chivas a la mejor dirección novel por “El invierno bajo la mesa” (2006) y los premios Ojo Crítico y Ágora del Festival de Almagro por “La discreta enamorada”, ambos en 1996.