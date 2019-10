Avalmadrid, en manos de la «izquierda radical»

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, acusó ayer a Ciudadanos y a Vox de permitir que la «izquierda radical» ejecute su «cacería política» contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo después de la votación de la Mesa que dirigirá la comisión de investigación sobre Avalmadrid y de que Cs y Vox permitieran con sus votos que estuviera controlada por PSOE, Más Madrid y Podemos. «Ni Vox ni Cs han querido tener presencia en esa mesa y se han puesto de canto en vez de evitar que sea una máquina de picar carne», lamentó.

Los populares confiaban en que los naranjas y los de Abascal se hubieran unido a ellos para conformar la mesa, como se había hablado previamente, y así se habría evitado que la izquierda la controlase. Los dos partidos permitieron la creación de esta comisión al comienzo de la legislatura, que el PP siempre ha pensado que tenía como objetivo desgastar políticamente a Díaz Ayuso.

Ayer, entre el Grupo Popular había malestar porque no entienden la contradicción entre el mensaje del vicepresidente y socio de Gobierno, Ignacio Aguado, quien ayer mismo aseguraba que no apoyaría una comisión que supusiera un ataque personal contra la presidenta pero a la vez promuevan un «circo mediático». Considera que Cs no cumple con su palabra sino que son cómplices y cooperadores necesarios en lo que consideran «una deslealtad». El Grupo Popular en la Asamblea tiene muy claro que la comisión se ha montado exclusivamente sólo para atacar la imagen y el honor de la presidenta cuando siempre ha defendido que su caso se circunscribe a un tema familiar de hace 10 años. La familia de Díaz Ayuso se arruinó en una empresa que estaba participada por otros seis socios y fueron los padres de la presidenta los únicos que respondieron con su patrimonio, según ha contado el PP en reiteradas ocasiones.

La Mesa de la comisión ha quedado compuesta por Modesto Nolla (PSOE) como presidente, Alicia Sánchez-Camacho (PP) como vicepresidenta y Mónica García (Más Madrid) como secretaria.

Ni Vox ni Ciudadanos han presentado candidato. Vox se ha abstenido en todas las votaciones mientras que Ciudadanos se ha abstenido en la primera votación y ha votado a favor del candidato del PP en la segunda.