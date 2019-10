Ayuso pregunta a Sánchez si tras exhumar a Franco "arderán parroquias como en el 36"

La Comunidad de Madrid no intervendrá en el proceso de exhumación de los restos de Franco. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que la Comunidad “no tiene autorización ni vamos a incurrir en dejación de funciones” en relación con la exhumación de los restos de Franco. Para justificar su postura ha aludido al artículo 26 del Reglamento de Sanidad Mortuoria según el cual, transcurridos cinco años, la Comunidad “pierde competencias para exhumar restos cadavéricos cuando, en el caso de Franco, han pasado 44 años”. Es por esto por lo que concluyó diciendo que “el Gobierno va a ejercer sus competencias y lo va a hacer cumpliendo de manera estricta con las leyes, guste o no guste”.

La presidenta regional lamentó la política "de ahondar en la división" que está llevando a cabo Pedro Sánchez con la Ley de Memoria Histórica que "nos divide como país". Tras la exhumación de Franco, se preguntó "¿qué será lo siguiente, la cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias, que ardan como en el 36? Díaz Ayuso criticó además que Pedro Sánchez esté poniendo en el foco este asunto "con tal de hacerse más de Podemos que el propio Pablo Iglesias", ha dicho en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea.

Díaz Ayuso respondía así a la pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en el primer pleno de la legislatura, en la que la interpelaba sobre si iba a defender la libertad de las familias a enterrar a sus muertos y la instaba a que no se mantuviera al margen de este conflicto. Monasterio la pidió expresamente que se pronunciara sobre si tenía intención de presentar un requerimiento ante el Consejo de Ministros por invasión de competecias o bien un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y es que, desde su punto de vista, “esto va más allá de la exhumación de los restos de Franco, se trata de si queremos ser cómplices de Pedro Sánchez o no”.

A Vox, sin embargo, no le satisfizo la respuesta de la presidenta regional. Después, un portavoz matizó que “no es cierto que el Gobierno de la Comunidad no puede hacer nada. Quedan pendientes de sentencia tres recursos ante el TS contra el acuerdo de exhumación y traslado del cadáver de Franco”. Es por esto por lo que considera que aún quedan vías abiertas como: personarse en calidad de interesada, solicitar la nulidad o subsanación de las actuaciones por no haber sido oída como interesada, solicitar que la Sala eleve cuestión de insconstitucionalidad de la Ley de la Memoria Histórica por no respetar el orden constitucional y requerir al Consejo de Ministros que se abstenga de ejecutar la exhumación y el traslado de los restos sin la previa autorización sanitaria de la Comunidad.

Del mismo modo también entiende que el articulo 26.9 del Reglamento de sanidad mortuoria de la Comunidad establece una norma especial para los cadáveres que están embalsamados y para éstos sí se prevé que la exhumación y el traslado estén sujetos a autorización sanitaria.