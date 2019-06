Así conviven los pisos turísticos en Europa

Muchas ciudades de nuestro entorno han llegado acuerdos con Airbnb para regular el fenómeno y, según la plataforma, favorecer un turismo sostenible. Este es el panorama vigente.

España

Airbnb no cuenta con acuerdos con la Administración para recaudar la tasa turística en aquellas regiones en las que está implantada, como Cataluña y Baleares. Lo que sí han hecho es, desde 2018, compartir su información sobre las transacciones de los anfitriones con la Agencia Tributaria. Además, por el momento ha eliminado más de 5.000 anuncios de operadores comerciales ilegales en Barcelona.

Portugal

Desde 2015, el país se rige por una figura legal llamada Alojamiento Local, que permite compartir casa con un simple registro. Desde 2017, las plataformas están obligadas a incorporar ese número. Airbnb tiene acuerdos con Lisboa y Oporto para cobrar la tasa turística, por lo que ha remitido al Gobierno unos 12 millones.

Italia

Varias regiones cuentan con una tasa turística. Airbnb ha recaudado y remitido en 22 ciudades ese impuesto. En ciudades como Palermo, los ciudadanos pueden elegir, a través de un proyecto comunitario, cómo gastar esos ingresos adicionales que se consiguen a través de Airbnb.

Francia

Cualquier ciudadano puede alquilar sin pedir permiso, siempre que sea su primera residencia. Airbnb está presente en más de 23.000 ciudades y ha remitido más de 24 millones de euros en concepto de tasa turística. París, Niza y Marsella han sido las más visitadas.

Reino Unido

Como ocurre en Madrid, los propietarios pueden alquilar su piso un máximo de 90 días al año. Por ello, la plataforma ha implementado desde 2016 límites automáticos para impedir que ningún anfitrión se pase del plazo.

Países Bajos y Dinamarca

En Amsterdam, el máximo de alquiler es de 30 días al año, a no ser que el particular cuente con una licencia de hotel o de «bed and breakfast». En 2014, la plataforma selló un acuerdo con la ciudad de los canales: un sistema automático evita que se alquile un piso por más de un mes. En Dinamarca, se puede compartir la vivienda entre 70 y 100 noches al año, si bien no hay límites a la hora de habitaciones y casas de verano. El Gobierno danés ofrece incentivos fiscales a los que se anuncien en plataformas como Airbnb.

Alemania

Hamburgo permite alquilar cuando se trate de una primera residencia y los propietarios estén de vacaciones. Para ello, deben poseer un número de registro. Según informa Airbnb, su plataforma es la única que coopera con la ciudad en este sistema de registro.