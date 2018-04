Carmena frena la creación de un memorial conjunto de víctimas de la guerra

Más de dos horas y media para no convencer a la alcaldesa. Fue el tiempo que duró ayer la reunión de Manuela Carmena con los miembros del Comisionado de Memoria Histórica que, por primera vez y en el contexto de la polémica en torno a qué víctimas merecen o no un espacio en el cementerio de La Almudena, no consiguieron esta vez persuadir a la «directora de orquesta» en el consistorio. Y es que, por muchas veces que la alcaldesa incidiera en su «valoración muy positiva» de lo debatido con los expertos, lo cierto es que Manuela Carmena se mostró ayer menos segura que en ocasiones anteriores en sus conclusiones tras la reunión: «Al haber un desacuerdo entre las resoluciones del Ayuntamiento y el Comisionado, hemos concluido que éstas son susceptibles de mejora y me parece interesante que ellos establezcan un contacto directo con los distintos grupos políticos para continuar con el debate». Así, con afirmaciones muy poco concretas en cuanto a las propuestas de los técnicos, la alcaldesa recordó ayer que el Comisionado de Memoria Histórica es un órgano de asesoramiento y que, aunque haya un compromiso por parte de su Ejecutivo para cumplir los acuerdos firmados con esta entidad, el Ayuntamiento tiene un papel activo y decisivo en este ámbito.

Unos minutos después, fue la presidenta del Comisionado, Paca Sauquillo, la que aclaró cuál es esa pieza a analizar en profundidad el proyecto que ellos han preparado y sobre el que la alcaldesa considera necesario seguir trabajando: un posible segundo memorial en reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil, de uno y otro bando. Así, los expertos buscan contentar a quienes rechazaron la intención inicial del consistorio de cincelar en la tapia del cementerio de La Almudena los nombres de todos los que fueron fusilados durante la primera etapa del régimen franquista en la ciudad, entre 1939 y 1941, al considerar que en el índice del Gobierno de Ahora Madrid no están todos los que son ni son todos los que están; dicho de otro modo: faltan nombres y sobran otros –dos semanas después de la presentación del listado el pasado mes de febrero, el PP llevó a Pleno su disconformidad con la selección de víctimas al encontrar entre ellas a más de 300 miembros de una organización política y militar soviética que combatió en las filas republicanas durante la Guerra Civil–.

Con esta controversia de fondo y partiendo de la necesidad de realizar cambios en la forma y el fondo del polémico memorial, el Comisionado de Memoria Histórica expuso ayer su apoyo a la construcción de un segundo monumento que reconozca y recuerde a las víctimas de la realidad política española entre 1936 y 1939: «Durante los años de la horrorosa Guerra Civil hubo muchos madrileños que sufrieron la violencia de distintos grupos y, aunque algunos de ellos hayan sido ya reconocidos por la dictadura, entendemos que en época democrática es necesario regirse por otros valores», dijo Sauquillo. La presidenta del Comisionado explicó que ésta sería «la forma más democrática» de contruir la memoria de la ciudad yque así se lo planteó ayer a Manuela Carmena, sobre quien recae ahora la toma de una decisión final.

No obstante y por el momento, el segundo memorial –que se situaría también en La Almudena aunque separado del primero–, no es más que un esbozo que, sin el apoyo de Carmena y los suyos, podría quedarse en eso: un esbozo sin salida.

Los nombres de los fallecidos, en código QR

Estarán, pero en la nube virtual. Ésta ha sido la mejor solución que ha encontrado el Comisionado de Memoria Histórica encabezado por Paca Sauquillo a la polémica en torno al primer listado de víctimas madrileñas del franquismo propuesto por el Ayuntamiento. El punto de discordia está en los al menos 335 «chequistas» que el Partido Popular identificó en el índice presentado en febrero por el consistorio, despertando un debate que sigue aún abierto. Así las cosas, el Comisionado expuso ayer a la alcaldesa su particular propuesta: excluir los nombres de la placa del monumento y relegarlos a la virtualidad a través de un código QR que permitirá a los visitantes acceder a una página web donde aparecerán las 2.934 víctimas. Manuela Carmena, aunque no sin dificultad para referirse al sistema, se mostró ayer favorable a esta idea, descartando así la posibilidad de eliminar nombres del listado o de añadir otros nuevos. Al respecto, Sauquillo insistió en que el reconocimiento a las víctimas será el memorial en sí, y no lo que aparezca en la página web.