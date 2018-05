Carmena se compara con Zidane en su labor como lideresa de Ahora Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha demostrado hoy segura de su buen hacer a la cabeza de su grupo, ninguneando a quienes han querido comenzar el Pleno ordinario cuestionando la estabilidad interna de Ahora Madrid. Es el caso de la portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, a quien ha espetado la contundente afirmación: «Poco sabe usted de dirigir equipos». Seguidamente, la ex jueza ha obrado como de costumbre, llamando a la civilidad de los presentes recreando una escena que bien podría ser la protagonizada por un grupo de escolares a las órdenes de su profesora: «Guarden silencio y no hagan gestos mientras hablo; les recuerdo que no sólo soy su alcaldesa, sino también la presidenta de este Pleno».

Pero, dándose una licencia para jugar con las metáforas y salir de ese ambiente de seriedad que comenzaba reclamando, la alcaldesa ha explicado la conveniencia de sus decisiones al frente del grupo municipal de Ahora Madrid comparándose sutilmente con Zinedine Zidane, recientemente coronado como campeón de Europa: «¿A ustedes les llama la atención que un entrenador de fútbol deje en el banquillo a algunos de sus jugadores para sacarlos en el momento más idóneo?», ha lanzado retórica Carmena. Y por si el símil no hubiera quedado claro del todo, ha seguido calificando de auténticas «chilenas» algunas de las gestiones de sus concejales, tales como el Plan de Calidad del Aire, por ejemplo. Es decir que –siguiendo con el juego de palabras de la regidora–, si en varias ocasiones algunos de los jugadores de Ahora Madrid se han visto obligados a salir del campo en favor de otros compañeros, habría sido siempre por el bien del equipo y para ganar un partido en el que, quién sabe, tal vez aún tengan algún gol que marcar Zapata o Mayer.