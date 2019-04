La Junta Electoral Central (JEC) decidió ayer que los candidatos a la alcaldía y a la Comunidad por Más Madrid -partido de reciente creación- para las elecciones municipales del 26 de mayo, Manuela Carmena e Íñigo Errejón, no puedan debatir con otros candidatos en un hipotético futuro debate televisado. En 2015, cuando la hoy alcaldesa no ocupaba este puesto, sí pudo acudir a un debate.

La decisión viene motivada porque la JEC entiende que Más Madrid es un partido de nueva creación, y por tanto, no se le debe de dar el mismo tratamiento que a otras formaciones que ya participaron en las anteriores elecciones. Un hecho que recuerda a lo que le ocurrió a Vox en el debate de Atresmedia al que, finalmente, no pudo asistir.

Por su parte, fuentes de ambos candidatos confirmaron a LA RAZÓN que aún no les ha llegado la notificación de la Junta, pero que “en cuanto les llegue” lo recurrirán al Tribunal Supremo porque entienden que es “injusto”. Las reaciones no tardaron en llegar. Una de las primeras fue la del concejal de Centro, Jorge García Castaño, que, a en un tuit mostraba su indignación: “Sabíamos que con un nuevo proyecto renunciábamos a muchas cosas pero es cómico que Manuela estuviera en los debates en 2015 con un partido nuevo y no en 2019 siendo alcaldesa”.