Obras en la Línea 6 de Metro: se adelanta el cierre del tramo Legazpi-Moncloa

"Acelerón" a las obras de la Línea 6 de Metro. Las obras de la primera fase de renovación de la Circular, entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro se encuentran al 90% de su ejecución. Un avance mejor de lo esperado y que permite adelantar una semana la puesta en marcha de la segunda fase, que afectará al arco este, entre Moncloa y Legazpi.

En concreto, desde el pasado 31 de mayo se encuentra interrumpido el servicio en la L6 entre Moncloa y Méndez Álvaro en el marco de la primera parte de las obras necesarias para convertir a la Circular en 2027 en la primera línea con conducción automatizada, sin conductor, del suburbano madrileño. Unos trabajos en el arco oeste de la línea que estaba previsto que se prolongaran hasta el próximo 12 de septiembre. Fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han apuntado a Europa Press que las obras en este tramo están ejecutadas aproximadamente al 90% de lo previsto. Un avance mejor de lo esperado que permite a la Comunidad acelerar los plazos para el inicio de la segunda fase, que, de esta forma, adelanta una semana la previsión de inicio, al 6 de septiembre, han apuntado desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo.

Así, la segunda fase, entre Legazpi y Moncloa, arrancará el próximo día 6 de septiembre, con el cierre del arco este, desde ese día, coincidiendo además con la vuelta al trabajo y el regreso de la actividad docente a los colegios. En cualquier caso, los trabajos se prolongarán hasta el 31 de diciembre. Tal y como ha ocurrido en la primera fase de los trabajos, en esta segunda etapa también se establecerá un plan de transporte alternativo para facilitar los desplazamientos, con un servicio sustitutivo de autobuses gratuito de la Empresa Municipal de Transporte (EMT). Una renovación integral de la L6, con 28 estaciones a lo largo de casi 23,5 kilómetros y la más utilizada con 430.000 viajeros diarios, que contará con nueva suprerestructura de vía, nueva señalización y nuevas comunicaciones.

Con un presupuesto superior a los 800 millones de euros, las actuaciones para la automatización de la línea conllevan el acondicionamiento de la plataforma de vía, la instalación de las puertas de andén, la llegada de los 40 nuevos trenes recientemente adquiridos y la actualización de la señalización y comunicaciones para que estos puedan circular por ella.

En concreto, se sustituirá el actual balastro, que lleva 30 años dispuesto en los túneles --se comenzó a construir en 1969 y se inauguró en 1979--, por una plataforma de hormigón y se acometerá la renovación de todo el carril, con la tecnología de soldadura eléctrica, que presenta mayor fiabilidad y durabilidad. Además, se actualizará el sistema de señalización y CBTC actuales (el sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones). Actualmente opera en GoA 2, es decir, con un maquinista que controle las puertas y el inicio de la marcha, y se evolucionará a un nivel 4 de conducción automatizada para adaptarlo a los nuevos trenes. Igualmente, se colocarán los pilares metálicos sobre los cuales se instalarán las puertas de andén y se reforzará el borde de andén, además de colocar escaleras de desalojo --escaleras de peldaños en los extremos del andén--. Las puertas de andén, que se comenzarán a instalar en 2026, irán en 70 andenes, que suman 6,4 kilómetros, para separar el espacio de espera de los usuarios y la zona de circulación de los trenes. Estos trabajos se realizarán en horario nocturno para hacerlos compatibles con el servicio. También se cambiará la tensión de la línea de 600 Vcc (voltaje de corriente continua) a 1.500 Vcc, con el objetivo de adaptarse a los nuevos trenes, una medida que permitirá además un 30% menos de consumo energético. Estos trabajos está previsto que arranquen a finales de año y se prolonguen durante 2026. Además, se aprovechará para realizar otras intervenciones que no guardan relación con el proyecto, como la implantación de catenaria rígida en las cocheras de Ciudad Universitaria o el desamiantado total de la línea --túnel y bóveda en Lucero, Alto de Extremadura, Puerta del Ángel, Vicente Aleixandre, Sainz de Baranda y Ciudad Universitaria--.

Todo ello posibilitará que en 2027 comiencen a circular por esta línea los 40 trenes monotensión de gálibo ancho y electricidad a 1.500 Vcc que ya está fabricando la empresa CAF. Comenzarán a llegar a mediados de 2026 y serán sometidos a pruebas antes de su puesta en circulación para el público. Su principal característica es la conducción semiautomática, sin cabina de conductor. Permitirán una frecuencia de paso de dos minutos, incrementar la velocidad un 33% y aumentar la capacidad un 17%, al pasar de los 1.200 pasajeros actuales hasta los 1.385. De esta forma, se aumentará la capacidad, ya que con un tren cada dos minutos se incrementará hasta un 70% la capacidad de la línea en hora punta; se ofrecerá mayor fiabilidad, ya que la renovación de la plataforma de las vías reducirá de forma drástica las incidencias; habrá mayor flexibilidad al poder inyectar o retirar trenes según la demanda y necesidades; y se mejorará la eficiencia gracias a un sistema automático programado. Estas 40 unidades sustituirán a los trenes de las series 5000 y 8000 (en composición de 6 coches) que actualmente circulan por la línea.