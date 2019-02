El acoso escolar sigue existiendo en las aulas y el riesgo más alto de padecerlo ocurre en cuarto y quinto de Primaria (9-10 años), donde el porcentaje de convertirse en víctima es del 5,9 % y el 4,5% respectivamente, según el último informe que ha presentado la Comunidad. Es entonces cuando comienza el acoso verbal, más que el físico, (2,9%), aunque también el social (2,6), es decir cuando el alumno se va sintiendo aislado en su propia clase, cuando a la hora de jugar al fútbol en el recreo le ponen siempre de portero y no de delantero, cuando le marginan, cuando empiezan los rumores por parte de un grupo contra un alumno. Este tipo de abuso gana fuerza a medida que pasan los cursos y la influencia del grupo gana peso. Las cifras empiezan a menguar a partir de sexto de Primaria y, sobre todo durante Secundaria. Al finalizar la ESO ya se registra un 0,7% de alumnos en riesgo de potencial acoso y el 1,5% en situaciones de riesgo.

El ciberacoso se empieza a detectar en sexto de Primaria y representa el 0,2% de los casos, que coincide precisamente con el momento en el que los niños comienzan a tener su primer móvil, una incidencia que se mantiene a lo largo de Secundaria. Los datos forman parte del III Informe Anual Sobre Convivencia y Acoso Escolar, que ha presentado el consejero de Educación, Rafael Van Grieken. En el estudio han participado 730 centros (576 públicos y 154 privados/concertados) y 160.000 alumnos. La buena noticia es que disminuye la percepción de acoso escolar, las denuncias que se elevan a la inspección educativa y los casos ratificados por parte de la inspección educativa.

Según Educación, tomando como referencia este estudio que se lleva realizando durante tres años, en la Comunidad han bajado un 54% los casos desde el inicio de la legislatura y han aumentado las denuncias desestimadas. En parte gracias a la formación de los equipos directivos y de las familias y a la puesta en marcha de proyectos piloto que potencian la inteligencia emocional y que mejoran la convivencia en el aula, según la Consejería. “Todas las medidas que se han puesto en marcha están incidiendo de manera positiva en los centros escolares como la utilización de las nuevas tecnologías de manera segura, mejora de la formación e información, campañas de sensibilización”. No obstante, no descartó que exista una “hipersensibilización” con el acoso que, aunque en muchos casos no sea tal, “sí que revela que existe un problema en el aula con el alumno que tiene que ser resuelto”, ha explicado Van Grieken. “El papel de la familia es determinante a la hora de detectarlo y transmitirlo al centro y para eso se han puesto en marcha cursos de formación on-line para 12.000 familias”, añadió.

Entre otros datos relevantes, también ha disminuido el porcentaje de víctimas de acoso que manifiesta que no han hablado nada de su situación con la familia, hasta reducirse un 22% con respecto a cursos anteriores. Sobre los acosadores, el estudio revela que el 46,7% forman parte del grupo de clase, pero también hay otro 10% que pertenecen a otras aulas.

Por otra parte, Van Grieken anunció que el Gobierno regional prevé aprobar en breve el nuevo decreto de convivencia que establece la obligación de toda la comunidad educativa de denunciar posibles casos de acoso de los que sean testigos, lo que supondrá contar con “ más herramientas” por parte de los centros para denunciar casos. “El papel de los testigos tiene que ser activo, confiamos en los equipos directivos, que sabrán aplicar las sanciones y cómo graduarlas”.