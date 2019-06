El alcalde de Alcorcón pide al PSOE que no “malogre” la herencia que recibe del PP

El alcalde en funciones de Alcorcón y número dos en la lista del PP a la Comunidad de Madrid, David Pérez, a punto de dejar la alcaldía del municipio del sur, ha hecho balance de la gestión popular en las dos últimas legislaturas. En un artículo, que reproducimos a continuación, dirigido a afiliados y simpatizantes, hace balance de la gestión popular durante las dos últimas legislaturas y pide al PSOE, que ahora ostentará la alcaldía de la localidad madrileña, que “no malogre” la herencia recibida.

“El próximo día 15 traspasaremos el Ayuntamiento de Alcorcón a un nuevo equipo municipal. Lo traspasaremos en una situación bien distinta de la que lo heredamos del PSOE e IU: lo recibimos absolutamente quebrado y lo devolvemos perfectamente saneado. La ciudad que recibimos en el 2011 estaba inmersa en un proceso masivo de destrucción de empleo con 7.000 puestos de trabajo perdidos. Nosotros vamos a devolverla con más de 7.000 puestos de trabajo creados y creciendo mes a mes, y con un escenario de proyectos generadores de empleo para inaugurar durante los próximos 2 años que aportarán cerca de 1.500 nuevos puestos de trabajo, que ya dejamos conseguidos para nuestra ciudad. En el plano financiero heredamos una deuda de 612 millones de € de los cuales hemos pagado cerca de 450 millones de €, un esfuerzo titánico de cuya dificultad solo mi equipo podrá dar testimonio, eso ha permitido reducir el periodo medio de pago que heredamos en 900 días a 30 días actualmente. Y así mismo ha permitido recuperar la confianza en nuestro Ayuntamiento y convertir a nuestro municipio en una ciudad líder en atracción de inversiones y por tanto de creación de empleo. En este aspecto cabe destacar que durante el mandato socialista cada año se acumulaba una media de millones de € de déficit, es decir, siempre gastaban más de lo que ingresaban. Durante todo nuestro mandato ese déficit se ha convertido en superávit y solo este año dejamos un saldo positivo de 48 millones de €. Cabe recordar que mi gobierno ha intentado destinar ese remanente a amortizar anticipadamente más deuda ahorrando 3,7 millones de € de intereses a los vecinos, objetivo que fue bloqueado por los votos en contra de PSOE, Ganar Alcorcón, Izquierda Unida y la abstención de Ciudadanos que inclinó la balanza hacia quienes ya se veían disponiendo de ese dinero para retomar sus viejas políticas de derroche.

En este sentido cabe destacar que durante mi mandato la austeridad y la eficiencia han marcado toda la gestión. Mientras el Partido Socialista se gastaba decenas de miles de € en dietas, comilonas y derroches, o se gastaba 100 millones de € en construir un circo inservible, nosotros hemos destinado cada € a mejorar los colegios a conceder becas, a apoyar a las familias, a mejorar la seguridad y a cuidar el medioambiente y los barrios: no hemos gastado ni un solo € en comidas, dietas o en otros gastos que eliminamos drásticamente, como anécdota cabe decir que cuando llegué al Ayuntamiento hace 8 años me esperaba una tarjeta vip visa que 8 años después presenta el impresionante gasto de 0 €. La anterior tarjeta, del equipo socialista, acumulaba miles y miles de € en gastos. Son dos formas de entender el respeto al erario público.

Pero no solo son los indicadores económicos o laborales los que hemos invertido, también se han producido importantes avances en materia como la seguridad donde se ha reducido en 8 puntos la tasa de delincuencia, gracias al buen hacer de los cuerpos y fuerzas de seguridad. O en materias como el apoyo a la discapacidad, el deporte, la cultura o la familia donde Alcorcón se ha convertido en una referencia a nivel nacional. Particularmente orgulloso estoy del trabajo realizado en favor de las familias y de los mayores de quienes siempre hemos recibido un consejo, un aviso o, por qué no una crítica constructiva. En definitiva, nada tiene que ver el Alcorcón de hoy con el de hace 8 años. El intenso trabajo realizado por mi equipo, la colaboración de toda la ciudad y la eficacia de las políticas del Partido Popular han transformado Alcorcón en una ciudad líder. Solo deseo que la izquierda no eche por tierra todo lo conseguido. Porque estos éxitos, estos avances, lo son de todos los vecinos de Alcorcón. Quienes les hemos servido durante estos 8 años pedimos que nadie vuelva para servirse de ellos como antes ocurría. Que nadie vuelva a silenciar su voz para imponer su sectarismo. Que nadie vuelva a disponer de su dinero para nada que no sea lo que realmente necesite el pueblo. Dejamos la Alcaldía de Alcorcón con el orgullo y la satisfacción del trabajo cumplido y si en algo hemos podido fallar pedimos disculpas y en aquello que hayamos podido acertar puedo asegurar que hemos puesto toda nuestra ilusión para lograrlo. Nos hemos dejado la piel por Alcorcón y volveremos a hacerlo desde donde nos corresponde ahora y volveremos a hacerlo dentro de 4 años donde los vecinos quieran".