El Cementerio de La Almudena tendrá su Memorial de la Guerra Civil

El Cementerio de La Almudena, escenario de alrededor de 3.000 fusilamientos entre 1939 y 1944, tendrá su Memorial dedicado a las víctimas. Ahora bien, no nacerá con el espíritu que buscaba el Ayuntamiento de Manuela Carmena, impulsor de este homenaje. El año pasado, el Comisionado de Memoria Histórica nombrado por la alcaldesa dictaminó que, «en aras de una mayor pacificación social», se imponía la «obligación de honrar a todas las víctimas, sean del periodo bélico republicano o del periodo franquista». Y es que, entre otras controversias, más de 300 de los nombres que iban a aparecer esculpidos en piedra pertenecían a «chequistas» y torturadores del bando republicano, por lo que los expertos recomendaban que no aparecieran nombres en la placa. La decisión del Comisionado no gustó a Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde y responsable del proyecto, que quiso seguir adelante. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida frenó este verano la instalación precisamente por ser contrario a las recomendaciones del Comisionado.

Sin embargo, en una petición de información realizada por la Plataforma Millán Astray sobre la situación de este Memorial, y que fue facilitada a este diario, la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento confirma que el expediente sigue su curso, si bien cambia de denominación: las referencias existentes a las «personas fusiladas o ejecutadas por la dictadura militar en Madrid entre abril de 1939 y febrero de 1944» pasan ahora a ser «personas que perdieron la vida de forma violenta en el Cementerio de La Almudena o cuyos restos fueron depositados en él, por las mismas causas, durante la Guerra Civil y la Dictadura en el periodo comprendido de 1936 a 1944». El motivo es que el Ayuntamiento quiere llevar a cabo el citado memorial en recuerdo a todas las víctimas, ya que están acreditados también fusilamientos en el lugar por parte del bando republicano.

Entre otros motivos, la Secretaría General del Pleno aduce a lo dipuesto en la Ley de Memoria Histórica, en la que se «reconocen y amplían derechos» para quienes «padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura». Además, se hace referencia a un informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural , fechado el 9 de octubre de este año, en el que «se pone de manifiesto la adecuación a la nueva finalidad de la escultura», encargada a Fernando Sánchez Castillo. El presupuesto base de licitación previsto está fijado en 295.053 euros.

Fuentes consistoriales afirman a LA RAZÓN que, tras la paralización del proyecto de Carmena, el actual Ayuntamiento inició un «periodo de reflexión» cuya conclusión es que el Memorial «se va hacer», si bien todavía se tiene que estudiar el cómo y el cuando.

La Plataforma Millán Astray también cuenta con un informe de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios en la que, por el momento, y con pagos realizados hasta el pasado 15 de agosto, las obras en el Cementerio han costado 169.334,78 euros.

Verdugos y víctimas

La Plataforma critica lo que, en su opinión, es el «seguidismo» del actual Gobierno municipal con la «extrema izquierda en materia de memoria histórica», ya que se ha «maquillado» la denominación «omitiendo toda referencia al terror rojo que sufrió la población de Madrid durante tres años de horrores continuos y un pavor indescriptible». Así, en su opinión, «se equiparará a verdugos con víctimas».

Si bien el Ayuntamiento aún no ha detallado en qué consistirá el Memorial, la Plataforma Millán Astray critica el hecho de que en su ubicación en el Cementerio de La Almudena ya estén «colocadas las placas con los nombres de chequistas y torturadores». Con todo, el informe de los Servicios Funerarios de Madrid señala que las placas se encontraban ya adosadas a los muros o pendientes de instalación en el momento en que el Ayuntamiento suspendió la ejecución de las obras el pasado mes de julio.