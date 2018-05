El Comisionado califica de «grave» la decisión de crear un memorial único

Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde de Madrid, volvió a abrir la polémica ayer sobre el memorial que el Ayuntamiento va a instalar en el cementerio de La Almudena en recuerdo a las 2.934 personas que fueron ejecutadas en sus alrededores entre abril de 1939 y enero de 1944. Valiente ha confirmado que el consistorio de Carmena va a levantar un monumento único, en el que aparecerán también los «chequistas» (miembros de los centros de detención republicanos), una decisión que no ha contado con el consenso del Comisionado de Memoria Histórica, que ha solicitado que el monumento no incluya los nombres de las víctimas, sino que éstos se consulten en una página web a la que se acceda con un código QR.

Valiente explicó ayer a Efe que el Gobierno municipal «escucha» las recomendaciones de este organismo creado con el acuerdo de todos los partidos. «Como Gobierno lo hemos dicho en el Pleno, se lo hemos trasladado al Comisionado y lo hemos reiterado en el último homenaje: vamos a hacer un memorial con los nombres de todas estas personas», afirmó. Y, asimismo, estima que el proyecto esté listo en octubre y en él aparezca grabado cada uno de los nombres de los represaliados. Parece que es difícil que el Ayuntamiento dé marcha atrás sobre esta idea: «La posición es firme, ya estamos trabajando en esta línea y creo además que, en justicia, es algo que le debemos a la ciudad de Madrid y a todas las personas que fueron injustamente fusiladas en ese espacio. El memorial formará parte del patrimonio que deje Ahora Madrid en sus años de Gobierno», añadió ayer Valiente.

Las palabras del teniente de alcalde, no obstante, no tienen por qué contar con el beneplácito de Carmena, ya que desde su entorno no confirman que las palabras de Valiente representen la postura del consistorio madrileño. Si esto fuera así, sería un órdago del dirigente de Izquierda Unida (IU). Así lo cree Pedro Corral, portavoz del Partido Popular (PP) en materia de memoria histórica: «Valiente está en campaña para liderar IU en Madrid y éste es un movimiento de campaña». Corral afirma que «el memorial que plantea es el que siempre ha querido hacer, pero se ha topado con un Comisionado conforme con la creación de dos monumentos con espíritu de concordia».

Lo cierto es que a los siete miembros de este equipo consultivo, las afirmaciones de Valiente les chocan con la línea de trabajo y colaboración que estaban llevando hasta el momento con la propia alcaldesa. Las palabras del escritor y Premio Nadal, Andrés Trapiello, reflejan el descontento que tienen ante las declaraciones de Valiente: «Mauricio Valiente debe de estar mal informado, a menos que crea o sepa que la alcaldesa ha mentido al Comisionado de la Memoria Histórica», afirma a LA RAZÓN. Y explica que, «en su reunión con nosotros la semana pasada Manuela Carmena prometió no tomar ninguna decisión sobre el monumento del cementerio de La Almudena hasta no tener el informe definitivo del Comisionado después de que éste, por sugerencia de ella, se reuniera con los grupos políticos del Ayuntamiento». El escritor se muestra tajante ante el posible cambio de opinión del consistorio: «Si, por el contrario, Valiente expresa la opinión de la alcaldesa, el asunto sería grave». Y es que la determinación de Valiente podría crear un cisma entre Carmena y el órgano creado por ella y al que aseguró que iba a escuchar antes de tomar cualquier decisión. Como ha podido saber este diario, el informe definitivo estará listo a finales de mayo.

«Con los dos memoriales se conseguía evitar cualquier rechazo y evitaríamos mezclar víctimas con verdugos», afirma Corral. El proyecto constaría de dos memoriales, uno para víctimas de 1936 a 1939, y un segundo, el ya anunciado meses atrás, de 1939 a 1941. Tras su reunión con Carmena la semana pasada, señalaron que ambos irían sin nombres, con códigos QR y se levantarían en el Cementerio del Este, hoy de La Almudena, aunque en distintas ubicaciones. A raíz de esta propuesta, asociaciones de Memoria Histórica exigieron la disolución del Comisionado por rechazar un memorial con los nombres de las personas que fueron asesinadas junto a esos muros.

El desencuentro entre el consistorio de Ahora Madrid y el organismo ya se ha reflejado en varias ocasiones. «Al haber un desacuerdo entre las resoluciones del Ayuntamiento y el Comisionado, hemos concluido que éstas son susceptibles de mejora y me parece interesante que ellos establezcan un contacto directo con los distintos grupos políticos para continuar con el debate», afirmó Carmena la semana pasada tras la reunión. Por su parte, los expertos buscan contentar a quienes rechazaron la intención inicial del consistorio de cincelar en la tapia del cementerio de La Almudena los nombres de todos los fusilados durante la primera etapa del régimen franquista en la ciudad, al considerar que en el índice del Gobierno no están todos los que son ni son todos los que están. Aseveran que faltan nombres y sobran otros –dos semanas después de la presentación del listado el pasado mes de febrero, el PP llevó a Pleno su disconformidad con la selección de víctimas al encontrar entre ellas a más de 300 miembros de una organización política y militar soviética que combatió en las filas republicanas–.