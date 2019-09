El “micromachismo” del PSOE que ha ofendido a Andrea Levy

“En lugar de ponerse tierna con el artista cuyo concierto han cancelado, podría ponerse dura con su equipo y empezar a dirigir el área”, escribió Espinar hace unos días en su cuenta de Twitter. Ambas se han visto esta mañana en la Comisión de Cultura en la Plaza de la Villa, donde la concejala del PSOE le recordó que era “curioso que usted no tenga poder para cambiar la decisión de una Junta de Distrito. Lo fácil era permitir la censura. Cuando usted dice que no tiene competencias, quizá, lo que no quería era disgustar a Vox”.

Visiblemente indignada, Levy respondió a Espinar: “¿Sabe qué es no trabajar por la cultura? Cuando usted denigra diciendo que me puse tierna con el artista. Si yo hubiera sido un hombre, no habría utilizado ese micromachismo. Espero que haga usted más por la cultura que esto”, concluyó su intervención.

La concejala socialista ha afeado a Levy que utilice un tema tan serio para evitar responder a ciertas preguntas.