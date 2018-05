El PP llevará a Anticorrupción los contratos a amigos de Ahora Madrid

Y si la investigación desde dentro no sale adelante, será la Fiscalía Anticorrupción la que se ocupe de indagar en lo que el Partido Popular ha querido bautizar como «red clientelar» del Gobierno municipal o, también, «instituciones populares de resistencia» de Ahora Madrid. Porque ayer, sin sorpresas, la proposición presentada en el Pleno por el portavoz de los populares en el Ayuntamiento para la creación de una comisión para estudiar en profundidad el asunto no prosperó. La predecible negativa del grupo capitaneado por Manuela Carmena apoyado, una vez más, por los socialistas, desechó definitivamente la idea que hace tres semanas anunciaba el Partido Popular ante los medios de comunicación. No obstante, los de José Luis Martínez-Almeida no se rinden y dan un paso más en su particular cruzada contra Ahora Madrid: «Vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se estudie si se están produciendo efectivamente las irregularidades que nosotros detectado y que podrían tener relevancia penal», anunció ayer el portavoz del PP en el Ayuntamiento antes de que terminara el Pleno ordinario.

Convencidos de la telaraña que vendrían tejiendo desde su llegada al Gobierno municipal el equipo de Ahora Madrid como aval para la supervivencia de los actuales miembros del Ejecutivo en el poder de cara a tiempos peores, Almeida concentró ayer casi todos sus reproches en el grupo municipal socialista, al considerar que la mayor responsabilidad del freno de la comisión de investigación propuesta, es suya y de su «inestimable apoyo, complicidad y hasta encubrimiento del grupo municipal socialista». Punzante como siempre, el portavoz del PP explicó que, la decisión de su grupo no era otra sino la lógica, necesaria y, además, la sugerida por los propios socialistas: «Purificación Causapuié nos animaba a que, si así lo considerábamos, lo hiciéramos», recordó Almeida.

Así las cosas, se pone en marcha un proceso que, dada la naturaleza y magnitud de la supuesta trama, no será ágil ni dará resultados pronto, pero que se presenta ante los denunciantes como el único camino posible para arrojar un poco de luz sobre un tema que está en boca de todos. «Contamos con cientos de informaciones de distintos medios de comunicación que se han hecho eco de esto y, por supuesto, las incluiremos en el informe que elaboraremos para la Fiscalía», explican fuentes directas del partido popular de la capital.

Las sospechas de la formación azul hablan de un entramado asociativo completo que estaría construyendo Ahora Madrid haciendo uso de su posición en el Ejecutivo municipal y motivado por intereses partidistas y personales; y dan números: según sus cálculos, el grupo de Manuela Carmena habría otorgado ya un total de 20 millones de euros a entidades que, en los resultados de la pesquisa independiente del PP, estarían de una manera u otra vinculadas al partido que gobierna o, en su defecto, a Podemos. ¿La razón? Asegurarse espacios de influencia que garanticen su «resistencia» en el futuro: «Estas irregularidades no se pueden configurar como acciones individuales o aisladas, sino dentro de un planteamiento general de conjunto, para garantizar, a nuestro juicio, la supervivencia de todos aquellos que van a salir de las instituciones el año que viene con motivo de las elecciones que se van a celebrar», argumentó el portavoz popular. Con esto, Almeida trajo al debate unas palabras de Íñigo Errejón, recién confirmado como cabeza de lista en la candidatura de Podemos para las próximas elecciones autonómicas, con las que pedía a los ayuntamientos la creación de «instituciones populares de resistencia» en las que, creen Almeida, los de morado buscarían y encontrarían «refugio».

Pero, pese a la contundencia de las palabras del grupo popular en el consistorio sobre esta supuesta «red clientelar» de los de Carmena, Almeida matizó ayer que, si en este caso el Partido Popular no ha optado por una querella criminal –como sí hizo con el caso de Bicimad–, es porque ahora no hay una convicción como entonces, sino una «sospecha fundada» y, por lo tanto, recurrir a la Fiscalía Anticorrupción parece la opción «más responsable».