El precio electoral de aprobar antes del 26-M la Operación Chamartín

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha decidido ser prudente respecto a la aprobación o no de la Operación Chamartín antes de las elecciones, a falta de que su equipo le de luz verde sobre el rédito o descrédito electoral que le puede otorgar aprobar el controvertido desarrollo urbanístico. Así, convocó ayer a los portavoces de los grupos políticos en el consistorio madrileño a una reunión informal, y no a la Junta de Portavoces, que es el órgano oficial que iniciaría los trámites de la convocatoria de la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible y un posterior pleno extraordinario en el que aprobar Madrid Nuevo Norte.

Y es que la tan reclamada colaboración institucional que desde Más Madrid se ha exigido al Gobierno regional se ha tornado en caramelo envenenado cuando tienen por fin sobre la mesa el esperado informe para aprobar la Operación Chamartín. Se encuentra Carmena en la misma disyuntiva que Ana Botella, quien no se atrevió a convocar durante las elecciones el pleno necesario para aprobar la entonces llamada Castellana Norte, que la nueva regidora aplastó en sus primeros meses de gobierno en lugar de darle curso a lo aprobado por la Corporación municipal en la anterior legislatura.

Sin embargo, esta vez Carmena no tendría, en principio, ninguna oposición a llevar la aprobación al primer pleno ordinario si repite como alcaldesa. Tanto el PP, como el PSOE y Ciudadanos –aunque ahora se muestren electoralmente reticentes–, están dispuestos a dar su voto favorable a la operación. Es más, el portavoz del grupo municipal popular, José Luis Martínez-Almeida, instó a la regidora a no dilatar el proceso con reuniones no oficiales. Es por ello que, gobierne o no la actual regidora, sí tiene posibilidades de salir adelante el plan de la Operación Chamartín rediseñado por ella, en el primer pleno ordinario que tiene lugar el próximo mes de julio.

Sin embargo, en su contra juegan los seis ediles díscolos de Ahora Madrid que ya han votado que no a Madrid Nuevo Norte reiteradamente en el pleno municipal, y que ahora forman parte de una de las candidaturas que más directamente compite contra Carmena. El cabeza de lista de Izquierda Unida Madrid en Pie, el ex concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ya advirtió ayer que la regidora «pretende hacer algo que ni siquiera se atrevió a hacer Ana Botella, aprobar una operación altamente especulativa a tres días de las elecciones municipales». Igualmente, recordó que el proyecto tiene un récord histórico de alegaciones, casi 3.600, que no han recibido respuesta y «un expediente cuya documentación desconocemos».

Cualquier desequilibrio de apoyos a Más Madrid en favor de Madrid en Pie precisamente por la cuestión de la especulación urbanística sí podría impedir el futuro de la Operación Chamartín puesto que modificarla sería condición para un pacto de Gobierno.