Gabilondo: “El aliento del texto es de extrema de derecha, suscribirlo es un error”

“El aliento del escrito es conservador, extremo hacia la derecha y mueve toda la propuesta de gobierno en esa dirección así que me temo que, si se suscribe, lo que tendremos es una investidura de corte muy derechista en la Comunidad de Madrid, más que la sociedad madrileña”, ha dicho el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, tras conocer el documento presentado por Vox para investir a Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid.

Gabilondo cree que el planteamiento hecho por Rocío Monasterio es “conservador e inquietante” y “no es el camino que Madrid quiere, ni responde al estilo de lo que es la sociedad madrileña. Suscribirlo me parece un error, aunque respeto que se haga lo que tiene que hacerse”, manifestó.

El candidato socialista se mostró sorprendido por las variaciones que se han ido produciendo en el discurso expuesto durante los últimas semanas para tratar un acuerdo. “Se empezó hablando de que había que revisar las leyes LGTBI y ahora se ha difuminado, también de la importancia de que se firmara con los logos de los tres partidos, con tres firmas... Y se ha difuminado”. Del mismo modo, “parecía muy importante la austeridad en la Administración...Y también se ha difuminado en ese camino de seducciones para que estuviéramos ahí mirando”. Después “ha aparecido en todo su esplendor una ideología conservadora y de extrema derecha en alguno ámbitos”, sentenció.

De momento ya ha anunciado que si prospera el pacto, como todo parece indicar, “estaremos dispuestos a hacer el debate que nos corresponde en el pleno”.

No mostró reticencias a una investidura en agosto. “Si ha de hacerse, me parece bien, pero me quedaré con la duda de por qué no se ha hecho antes o no se han buscado otras alternativas. ¿A qué esperábamos?”, ha dicho.

Por último reprochó a los naranjas y destacó como “un error” que no hayan querido sentarse a hablar con el PSOE.