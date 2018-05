Ángel Garrido releva a la hermana de Ignacio González como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario

El Grupo Parlamentario Popular ha tomado la decisión esta mañana durante la reunión previa al Pleno de la Asamblea, que ha sido presidido por primera vez desde su toma de posesión por Ángel Garrido, de llevar a cabo dos cambios en la dirección del mismo. Así, a partir de ahora, una de las portavocías adjuntas la ocupará la diputada Ana Isabel Pérez Baos, que es también Presidenta de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, que sustituirá a Isabel González, la hermana de Ignacio González, quien ayer manifestó sentirse sorprendida por el cambio que le fue comunicado ayer: “no me lo esperaba”, comentó a La Razón. Asimismo no descartó que su relevo tuviera que ver precisamente con su relación de parentesco con el ex presidente madrileño.

Por otra parte, Nadia Álvarez Padilla, actual portavoz en la Comisión de Mujer, se encargará de la coordinación de Comisiones dentro de la Dirección del Grupo Parlamentario, un cargo que hasta ahora ostentaba Alejandro Sánchez.

Estas decisiones serán comunicadas a la Mesa de la Asamblea para que tome nota en la reunión del próximo lunes, de manera de los nuevos cargos del Grupo Popular se puedan incorporar a la reunión de la Junta de Portavoces del próximo martes.