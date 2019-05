Habla Rosario Jiménez, la afiliada del PP de Alcorcón agredida por un concejal del PSOE

El pistoletazo de salida de la campaña para las próximas elecciones del 26 de mayo transcurrió en ambiente festivo en la Comunidad de Madrid, salvo en Alcorcón. En dicho municipio, gobernado por el PP, un edil del PSOE, Miguel Ángel González, habría agredido a dos mujeres del PP, una de ellas, Ana Gómez, la candidata a la alcaldía de la formación. LA RAZÓN ha hablado tanto con Ana, como con Rosario Jiménez, militante de base quien, a consecuencia de un golpe en la cabeza, que ella achaca al concejal del PSOE, sufrió un traumatismo cranoencefálico leve.

“Se fue directo a por nuestros carteles electorales y se puso a grabarnos. Graba de forma intimidatoria”, relatan ambas mujeres. “Nos reventó totalmente el acto de campaña”. Gómez reconoce que tal vez el lugar en el que fueron a poner carteles, el habitual del PP, podría haber sido designado por la JEC para la formación de izquierdas. “Pero no pidieron que los quitáramos, vinieron a reventarnos el acto”, indica. “A mí me pegó un empujón”, relata la candidata popular, que llamó a la policía municipal. “Se ha inventado que nosotros le hemos agredido, lo que no consta en el atestado policial que se levantó por la noche”, denuncia Gómez, quien señala que no es la primera vez que sufren “agresiones machistas” a manos de González.

“En un momento en que yo le estaba diciendo que no me grabara, me pegó con el móvil en toda la cara”, cuenta Rosario Jiménez, quien se fue al Hospital de Alcorcón, donde fue atendida. LA RAZÓN tiene en su poder el parte médico, que confirma el traumatismo craneoencefálico leve. El asunto ya está en los juzgados.