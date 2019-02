La Audiencia Provincial de Madrid ha citado para mañana martes al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para que testifique en el juicio por el supuesto espionaje en 2008 a políticos del PP enfrentados a su antecesora en dicho cargo, Esperanza Aguirre. El tribunal ha reanudado hoy la vista de este procedimiento seguido contra el ex director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón, el ex subdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la administración regional acusados de realizar seguimientos a políticos como el ex vicepresidente regional Alfredo Prada y el ex vicealcalde de Madrid Manuel Cobo.

En el calendario de la Sala para hoy figuraba como primer testigo Ignacio González pero como a las diez y media de la mañana no había comparecido la presidenta del tribunal, Paz Redondo, ha comunicado que siguiera el juicio con el resto de citados, entre ellos Esperanza Aguirre, y que si no llegaba ordenaría a la Policía localizarle. Sin embargo al final de la sesión de hoy el tribunal se ha percatado de que por un "error de trasvase de datos" en las notificaciones a los testigos en el calendario de la Sala figura González para hoy pero en su citación está fijada la fecha de mañana. Aclarada esta circunstancia ha quedado sin efecto la advertencia anunciada por la presidenta del tribunal.