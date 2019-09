El chalé de Espinosa de los Monteros y Monasterio será precintado en octubre

Parte del chalé en el que viven Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio será precintado el próximo 8 de octubre a las 10:00 horas. Fuentes del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid confirma a LA RAZÓN la noticia adelantada por eldiario.es: el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida ha emitido una resolución de clausura y precinto de una parte de la vivienda.

Según explican las mismas fuentes, el origen de las irregularidades del inmueble data de 2014, año en el que el Ayuntamiento estaba regido por Ana Botella. En la vivienda tipo chalet se realizaron unos trabajos de reforma (se añadió una planta más y se cerró una terraza, entre otras labores). En su momento, el antiguo área de Desarrollo Urbano Sostenible requirió una licencia de ocupación para regularizar la situación de las obras y una licencia de actividades económicas, pero la documentación presentada "no respondía a los requerimientos" formulados por este departamento. La parte de la casa que no cumplía con los requisitos, según detalla eldiario.es, sería el sótano del chalé, donde no se puede ejercer ningún tipo de actividad empresarial.

Fuentes consistoriales detallan que, en octubre de 2017, un juzgado de lo contencioso administrativo requirió de nuevo a Espinosa esta documentación. Entonces, el diputado de Vox presentó un recurso. Ya el año pasado, se le remitió un apercibimiento por parte de la Junta de Gobierno municipal y este verano se emitió una resolución de clausura, el siguiente paso del procedimiento. Se trata, añaden, de un trámite muy habitual.