La propuesta adolescente: dejar sin perro a los dueños poco limpios

- Son una voz nueva, inusual en el seno del Pleno municipal. En ocasiones llegó a percibirse tímida, frágil y quebradiza, con variaciones descontroladas en el tono –las propias de la edad–; otras, en cambio, se despidió a chorros, con una pasión que, tal y como admitirían los ediles posteriormente, se pierde en el camino hacia la madurez. En cualquier caso, esa voz se mantuvo cargada de contenido durante la hora y media que duró la sesión y no cejó en su intento de implicar al ciudadano adulto en su propia experiencia, de abanderar su derecho a ser escuchados o de reclamar su participación en la vida política.

Bajo este paraguas de objetivos se celebró el segundo Pleno adolescente –presidido por la alcaldesa, Manuela Carmena–, en el que se congregaron un total de 69 jóvenes madrileños de entre 14 y 17 años a quienes los concejales cedieron temporalmente sus escaños para que dirigieran sus inquietudes y necesidades a la corporación municipal.

Al término de la sesión, la presidenta expresó su interés por dar continuidad a algunas de estas propuestas, como la posibilidad de privar de sus mascotas a quienes no recojan los excrementos de éstas, o la creación de «puntos morados» en los institutos madrileños. Una de las cuestiones que más controversia generaron durante el pleno fue la que trasladó el bloque «Mad Green-Antes todo esto era campo», quienes abogaron por la creación de un «triple aviso» para los dueños que no recojan las cacas de sus perros. El representante de medioambiente del distrito Moncloa-Aravaca expuso que a la tercera falta debería estudiarse la privación de la mascota. Agotado el orden del día, la portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos, Begoña Villacís, quiso retomar el tema al expresar que «los perros no son cosas y, por tanto, no pueden sernos “robados”». Sin embargo, Carmena defendió que la propuesta le resultaba «interesante» y prometió estudiarla. Además, invitó a este grupo a conocer el Centro de Protección Animal o la Casita del Pescador del Retiro.

Por otro lado, la marea violeta que sembró la Pradera de «puntos violetas» alcanzó también el pleno de ayer. El bloque «Diccionario morado» planteó la posibilidad de incluir este tipo de puntos de apoyo en los institutos, para asesorar a aquellos alumnos y alumnas que necesiten saber cómo podrían actuar ante situaciones de acoso o abuso sexual. «Este tipo de iniciativas demuestran hasta qué punto miráis por los demás y por la ciudad», aplaudió la alcaldesa, quien también prometió «magdalenas» a los representantes más críticos, a quienes invitó a merendar.