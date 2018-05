Los manteros esperan a Carmena

70 días. Es el tiempo que ha tardado la alcaldesa en responder a las llamadas de atención del Sindicato de Manteros y Lateros que, hoy a las doce del mediodía, respaldados por varios colectivos migrantes y antirracistas, se concentra en Lavapiés en protesta contra una Ley de Extranjería que, según denuncian, «mata en nuestras fronteras y calles». El lugar elegido para la manifestación es, precisamente, la plaza Nelson Mandela, punto neurálgico de las movilizaciones –unas pacíficas y otras no tanto– que siguieron a la muerte de un vecino del barrio venido de Senegal: Mame Mbaye. Las versiones cruzadas sobre las circunstancias que rodearon a la muerte de este hombre de 35 años la tarde del pasado 15 de marzo en las inmediaciones de su casa, en la calle del Oso, cargaron de rabia y sed de justicia a un colectivo que se siente olvidado por las autoridades, a las que tachan de «racistas» y acusan de tener las manos manchadas de sangre. Mbaye llevaba más de una década afincado en Madrid y se ganaba la vida vendiendo mercancía en la vía pública como mantero y sufría una enfermedad cardíaca que desconocía. Aquel día que en el barrio de Lavapiés acabó con lluvias de piedras y senderos de fuego, su corazón dejó de latir y ésta fue razón suficiente para que senegaleses y migrantes en general comenzaran su particular cruzada contra «el racismo institucional». La llamada telefónica a Manuela Carmena no tardó en llegar: «Al día siguiente de la muerte de nuestro compañero, solicitamos una reunión con la alcaldesa», explican desde el Sindicato de Manteros de la capital. De hecho, el día 26 de marzo la jefa del Ejecutivo municipal se citó con el cónsul de Senegal y anunció el inminente encuentro con los colectivos en cuestión. Pero no fue inminente.

La reunión se ha hecho esperar dos meses y medio, pero los resultados están aún lejos de llegar: «Nosotros le hemos expuesto nuestras reivindicaciones, ella sólo nos ha dicho que son muy complejas de alcanzar», continúan explicando desde el sindicato. Por eso, ellos siguen esperando, a Manuela Carmena y a los suyos, en quienes no confían y por lo que siguen en protesta este fin de semana: «No están haciéndolo bien, y por eso devolvimos los 5.000 euros que nos donaron», recuerdan en referencia a la recaudación popular para la repatriación de los cuerpos de Mame Mbaye y Ousseynou Mbaye –murió de un ictus cerebral en el contexto de las protestas por el fallecimiento del primero–.

Con este telón de fondo, los unos arrancaron ayer con foros, actividades políticas y talleres artísticos una «lucha» que pretenden extender hasta el próximo 16 de junio, Día Internacional por el cierre de los CIE; los otros, capitaneados por Carmena, marcan en su agenda una visita a Lavapiés este lunes 28 de marzo «para conocer algunas de las intervenciones artísticas y sociales» de la zona. La alcaldesa se dejará ver por Lavapiés, paseando, allí donde los manteros la siguen esperando.