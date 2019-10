Los maquinistas de Metro mantienen la huelga para mañana en todas las líneas

El Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid continúa con los paros de veinticuatro horas en todas las líneas del suburbano previstos para mañana jueves 17 de octubre, el día de celebración del centenario del suburbano madrileño.

Los maquinistas han adoptado de forma consensuada esta decisión, a pesar de que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha anunciado este miércoles que Metro de Madrid contratará a más de trescientos maquinistas en 2020, lo que va a suponer "una reducción significativa en los tiempos de espera" del suburbano, informa Efe

El sindicato ha decidido seguir adelante con los paros debido a que tenían más motivaciones que la contratación de maquinistas y ante la negativa de la empresa a entregar un documento por escrito con el compromiso de abrir una mesa de negociación para tratar el resto de sus reivindicaciones y realizar un estudio de calidad del aire con las ventanillas de la cabina del conductor bajadas, señalan en un comunicado.

Entre las razones de los paros, además de la contratación de maquinistas, figuran la crisis del amianto, la salud de los trabajadores, la necesidad de llevar a cabo un estudio de calidad del aire con las ventanillas de la cabina de los maquinistas bajadas o la conciliación familiar.

"No nos podemos fiar de la palabra de Metro de Madrid si no es por escrito. Hace un año prometieron la entrada de sesenta trenes nuevos y aún no se han licitado. También prometieron la realización de un TAC a los maquinistas por la crisis del amianto y finalmente ha tenido que ser el propio Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro quien corra con los gastos. Son muchas las pruebas de que sus palabras se las lleva el viento", subrayan desde el colectivo de maquinistas.

Fuentes de la compañía indican a Efe que se les ha trasladado que "el compromiso es público y notorio, en los términos en los que lo han anunciado tanto el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, como el consejero y presidente de Metro, Ángel Garrido, en un acto público y ante medios de comunicación". Efe