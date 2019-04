Madrid, capital del "cine de lo real" con DocumentaMadrid

De la criminalidad en Nápoles a la prostitución en Perú pasando por la odisea de una pareja de refugiados afganos, la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine Documental DocumentaMadrid convertirá durante el mes de mayo la capital española en centro de ebullición del "cine de lo real".

La mirada postcolonial, los conflictos políticos, los derechos humanos o la relación entre arte y vida estarán presentes en la programación, presentada este viernes en rueda de prensa, y que está compuesta por 123 películas, de las cuales más de 70 son inéditas en España, según han explicado los organizadores.

En la sección competitiva internacional destacan títulos que han pasado por algunos de los mejores festivales, desde Sundance a la Berlinale o Rotterdam y que ahora podrán verse en Madrid desde el 9 al 19 de mayo.

Como "Selfie" de Agostino Ferrante, un documental rodado con teléfonos móviles en un barrio conflictivo napolitano; o "Midnight Traveler", en la que el cineasta afgano Hassan Fazili narra su viaje hacia Europa a través de la ruta de los Balcanes junto a su esposa y sus dos hijas, huyendo de los talibanes.

Junto a ellas competirán Bénédicte Liénard y Mary Jiménez con "By the Name of Tania", la historia de una joven que se ve obligada a prostituirse en la región de minas de oro de Perú; el cine en primera persona del belga Eric Pauwels ("Jornal de september") o la exploración sexual e identitaria que propone "Madame" de Stéphane Riethauser.

Desde Argentina llega "Cerro quemado", de Juan Pablo Ruiz, ambientada en el inhóspito norte salteño, y de México "Caballerango", una historia familiar de Juan Pablo González.

En la sección nacional compiten los últimos trabajos de Lluis Escartín ("Hasta que las nubes nos unan"), Xavier Artigas y Xapo Ortega ("Idrissa, crónica d'una mort qualsevol"), o Adrián Aliaga y Álex Lora ("El cuarto reino", una visión desencantada del sueño americano).

"Después de dieciséis ediciones, el festival tiene la obligación de consolidarse como referente del cine de lo real para la ciudadanía, para el mundo audiovisual y para la cultura general", ha subrayado David Varela, codirector del certamen.

Su centro neurálgico, como es habitual, será la Cineteca de Matadero, donde se proyectarán todas las películas a competición, pero los organizadores han apostado por afianzar y extender alianzas con otras instituciones, desde el Museo Reina Sofía hasta la Filmoteca, el Círculo de Bellas Artes, la Sala Equis, el Instituto Francés y la Universidad Complutense, que acogerán distintas partes de la programación.

Los tres invitados especiales de esta edición son Ruth Beckerman, Sarah Maldoror y Carlos Casas a quienes se dedicarán sendas retrospectivas.

El Reina Sofía acogerá la dedicada a la cineasta y activista sudafricana de 90 años, Sarah Maldoror, que permite relacionar feminismo y colonización, mientras que la Filmoteca presentará la de la austriaca Ruth Beckerman, dedicada a la memoria histórica, las luchas sociales y la construcción identitaria.

Por último, el español afincado en París Carlos Casas desplegará su trabajo en la Nave Cero del Matadero. Casas es un artista visual y sonoro que expande el documental al terreno de la experimentación y las vanguardias con expresiones como el "live cinema" o cine en directo, según ha explicado el director artístico de la Cineteca Gonzalo de Pedro.

Impulsado por el ayuntamiento de Madrid, DocumentaMadrid repartirá más de 52.500 euros en premios. El año pasado su programación reunió a más de 14.500 espectadores. EFE