Manuela Carmena intentará revalidar la alcaldía de Madrid

La alcaldesa de Madrid y candidata a revalidar el puesto en las últimas elecciones municipales por el partido Más Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado hoy a los periodistas en la inauguración de una placa al pintor Eduardo Arroyo que “claro” que intentará ser investida como regidora el próximo 15 de junio, durante el Pleno de constitución del Consistorio. Y el motivo no es otro que el haber logrado la candidatura más votada el pasado 26 de mayo: de no alcanzarse los pactos entre el hipotético trío de Colón (PP, Ciudadanos y Vox) Más Madrid decidiría la regencia del Consistorio en una segunda vuelta al ser los más votados.

“Más Madrid es la candidatura victoriosa, la que ha ganado las elecciones. Estamos en un momento en el que todavía no se ha desarrollado lo que pueden ser los pactos que puedan permitir ser o no alcaldesa”, ha explicado. Además, ha incidido en que “claro” que buscará la investidura “porque su lista es la candidatura con mayor número de votos y en caso de que no hubiera acuerdos, por el mero hecho de tener mayor número de votos sería el grupo que tendría que decidir la Alcaldía”, recoge Ep.

Por otra parte, parece complicado que Pepu Hernández de el “sí” a Manuela Carmena y a Más Madrid después de confiar a Ciudadanos el dibujar una “mayoría equilibrada” en la ciudad. En el mismo acto en el que reapareció Carmena tras la noche electoral, el candidato del PSOE a la alcaldía de la capital declaró que “las derechas liberales en Europa están aislando a la extrema derecha”, por lo que vería “extraño” que Ciudadanos habilitara la entrada de Vox al Consistorio y a la Comunidad.

“Estamos trabajando en esa línea para conformar una mayoría equilibrada que necesita Madrid, una mayoría de progreso”, apuntó en el acto. Ellos afirman estar “a la espera” porque no les toca pronunciarse. "No sólo es que quieran condicionar un gobierno (Vox) sino que están pidiendo también formar parte de ello. La línea del PSOE y la mía propia es la de aislar a la extrema derecha tratando de que eso no ocurra en Madrid, donde lo importante es formar mayorías progresistas y en esa línea estamos trabajando", insistió a los periodistas.