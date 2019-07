Muy puntual y con semblante sonriente, Rocío Monasterio compareció ayer en la Asamblea de Madrid. Su intervención era especialmente demandada, después del acuerdo de 155 puntos hecho público por PP y Cs para alcanzar un pacto de Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Tras mostrar su “solidaridad” con los miembros de Cs que fueron evacuados por las fuerzas del orden el pasado día del Orgullo en Madrid (”somos un partido que también sufrimos la violencia”), Monasterio reafirmó la postura de su partido: no otorgarán su apoyo a un Gobierno liderado por Díaz Ayuso y con Ignacio Aguado de vicepresidente.

“Vox ha nacido para defender España y la libertad frente a la izquierda radical. Hoy, en España, España estamos ante la posibilidad de un frente popular en el Gobierno que no respeta la libertad. No escatimamos en esfuerzos para alcanzar acuerdos que permitan una investidura de políticos que defiendan la libertad”, comenzó. Sin embargo, confesó su “sorpresa” después de que, esta misma mañana, PP y Cs hicieran pública su alianza. “Hemos trabajado este fin de semana en un documento que íbamos a hacer público hoy. Y para mi sorpresa, PP y Cs han llegado a un acuerdo. Nos parece poco serio, no es la forma de hacer las cosas, no es la forma de respetar a los votantes de Vox. La política del trilero no va con nosotros. La política de Cs del apartheid, mientras que Ayuso agacha la cabeza y se somete a los juegos del señor Aguado”, aseguró. Recordó además que “no se ha reunido con nadie del equipo negociador de Cs” hasta la fecha.

De ahí que, a día de hoy, “no damos nuestro apoyo a la señora Ayuso. Y hasta que no lo hagamos, no habrá investidura. Nos hubiera gustado que nos invitaran. Le agradezco al señor Aguado que nos quiera explicar su pacto con el PP, pero no nos hacen falta sus tutelas”. Además, ha puesto un condicionante para comenzar a “desbloquear la situación”: “Que el señor Rivera se siente con Casado y Abascal”, tal como ha pedido el líder de Vox.

Fuentes de Cs ya han confirmado que Albert Rivera había recibido un mensaje de Abascal, después de anunciar en rueda de prensa que emplazaba a los dos líderes a una reunión a tres con el fin de “desbloquear” la situación de Murcia y Madrid.

Sin embargo, el líder de los naranjas le respondió en los mismos términos que adelantó Arrimadas en nombre de la Ejecutiva de Ciudadanos. Es decir; que “si van a rectificar su sentido del voto, se lo trasladen a los equipos autonómicos”, cerrando así la vía de una reunión a tres, ya que los de Ciudadanos consideran que para tratar el desbloqueo autonómico ya existe un equipo negociador y son, tanto los diputados murcianos como los madrileños, los que tienen que votar en sus respectivos parlamentos regionales; descartando así, de manera indirecta una reunión para tratar sobre este punto en concreto.