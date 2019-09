Ocho años sin elecciones sindicales en Telemadrid

Fue en noviembre de 2011, hace casi ocho años. Entonces se conocieron los resultados de las últimas elecciones sindicales en la radio y televisión autonómicas. En realidad fueron tres comicios: por la organización de entonces, se eligieron los representantes para el ente, la televisión –Telemadrid– y la radio –Onda Madrid–. UGT obtuvo 19 miembros, mientras que UGT y CGT consiguieron ocho cada uno. Esa fue la composición del comité... y así ha permanecido hasta el día de hoy.

Así lo señalan desde el Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión en la radio televisión pública. Se tendrían que hacer celebrado nuevos comicios cada cuatro años: en 2015 y ahora en 2019. «El actual comité de empresa ha caducado desde hace mucho tiempo. El sindicato mayoritario, CC OO, lo tiene bloqueado y entre los tres se han puesto de acuerdo para mantenerse», explican. ¿El motivo? Desde esta agrupación de trabajadores «apolítica e independiente» explican que solo los sindicatos anteriormente nombrados, al ser los mayoritarios y al estar representados en el Comité, son amparados por la ley para convocar elecciones. CC OO, UGT y CGT argumentaron que el ERE sufrido por la empresa pública, que afectó a más de 800 trabajadores, y que provocó la inseguridad en la situación de varios miembros del Comité que habían sido despedidos, impedía la convocatoria. «Sin embargo, han pasado más de cinco años de aquel ERE. El ente ha sido reformado y ha cambiado su denominación. Hay una nueva ley, una nueva carta básica... Y en este tiempo, la plantilla se ha reducido de forma drástica. Creemos oportuno que el comité se renueve», aseguran desde el Sindicato Independiente.

En 2017, esta agrupación, que cuenta con cuatro años de vida, lanzó un preaviso para convocar elecciones e iniciaron todos los trámites. En respuesta, Comisiones y el resto lo impugnaron, argumentando que el Sindicato Independiente no estaba representado en el Comité y, por tanto, carecía de legitimidad. Por ello, el Sindicato Independiente denunció ante un Juzgado de lo Social a la dirección de Telemadrid, así como a CC OO, UGT y CGT. La justicia dio la razón a las agrupaciones mayoritarias, pero uno de los párrafos que dejó era significativo: «La incertidumbre generada en relación al destino de varios miembros del Comité que fueron despedidos y finalmente han sido readmitidos, hace que no parezca justificada o arbitraria la prórroga de su mandato, lo que sirve también para señalar que, ya en este momento, resuelta la incertidumbre anterior, no existe razón alguna para que no se convoquen elecciones por el cauce previsto».

«No podemos estar pendiente de las recolocaciones dentro de la empresa de miembros del comité», afirman desde el Sindicato Independiente. «Hoy, la empresa es totalmente distinta. Antes era un ente y ahora una sociedad anónima. Todo ha cambiado, pero el comité se mantiene. Y, mientras no haya elecciones, el comité no representa a los trabajadores actuales: hay un nuevo sentir que no cuenta con representatividad en esa mesa», concluyen.

Fue en 2015 cuando el Consejo de Gobierno regional, presidido por Cristina Cifuentes, presentó su anteproyecto sobre la reforma de Radio Televisión Madrid (RTVM). El compromiso adquirido se fundamentaba en «renovar» el ente público y «despolitizarlo». Ese texto convirtió a RTVM en una sociedad anónima, mientras que sería su Consejo de Administración el encargado de convocar un concurso público para elegir al director de la cadena. Desde 2017, el puesto lo ocupa José Pablo López.