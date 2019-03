Podemos no sancionará a Clara Serra por su «fuga» a Más Madrid

El hecho de que la portavoz en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, haya decidido «fugarse» a Más Madrid, no resultó novedoso ayer en la sede nacional de Podemos en la calle Princesa, puesto que es considerada públicamente un apoyo muy cercano a Íñigo Errejón, y hasta finales de año era su «número dos» dentro de la candidatura que Podemos Madrid estaba confeccionando con Errejón de cabeza de lista para optar a la presidencia a la Puerta del Sol.

Ante este nuevo movimiento confirmado ya, vuelve a colocarse en el epicentro la crisis no cerrada en la formación a causa del golpe que Errejón asestó a Pablo Iglesias a escasos meses de las elecciones autonómicas. El nuevo fichaje del ya ex diputado empujaba ayer a la secretaria de Organización a tomar una decisión sobre la actuación de Clara Serra y también para frenar otras posibles fugas.

Sin embargo, según ha podido saber este diario, la formación no aplicará los reglamentos contra Serra, a pesar de que se considera «muy grave» la integración en las en las listas electorales de otros partidos que compitan electoralmente con Podemos. El caso de la portavoz no sería el mismo que ha provocado que la dirección nacional haya abierto un expediente a los seis concejales del Ayuntamiento encabezados por Rita Maestre. Mientras que éstos últimos decidieron no presentarse a las listas para las elecciones municipales y saltaran a la plataforma de la alcaldesa, Serra sí se presentó a las primarias autonómicas, en las que quedó como número dos para la lista de la Comunidad, pero al tener que realizar primarias de nuevo tras la marcha de Errejón, el proceso de las listas debe volver a convocarse. Clara Serra estaría por tanto fuera del partido ya y entienden que no hace falta expulsar a alguien que decide irse a otro partido. Sobre la posibilidad de que otros cargos puedan unirse a Errejón, no existe a día de hoy ese miedo, pues ningún dirigente se ha posicionado a su favor. Acerca de los diputados cercanos a las tesis errejonistas, como Miguel Vila o Eduardo Maura, tampoco hay dudas puesto que no optan a revalidar el escaño.