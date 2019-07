Presupuesto extra para dar bocadillos a los municipales en el Orgullo

Más de un millar de agentes permanecen durante más de 16 horas apostados en sus puestos de control de la fiesta del Orgullo de Madrid. No es ninguna novedad, ocurre cada año durante la celebración de estos días en los que la capital se llena.

Lo que ya no es normal es que, como denunció el sindicato CSIT-Unión Profesional el pasado año, a los agentes que pasan tanto tiempo en un mismo punto no se les facilitó ni agua ni nada de comer. “Este año, como había determinado el anterior Consistorio, tampoco entraba en el presupuesto que se les proporcionara ni siquiera un bocadillo”, afirman desde el sindicato. Sin embargo, al final tras la presión de los agentes, el nuevo alcalde ha decidido hacer una ampliación del presupuesto y “nos van a facilitar comida y agua, como a bomberos y Samur. Nunca hemos entendido porqué a nosotros no nos facilitaban esto”, añade José Francisco Horcajo.