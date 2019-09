Siete bienes patrimoniales en juego en la Comunidad de Madrid

En algunos casos, su derribo ya se ha empezado a producir. En otros, pretenden que ni siquiera pueda llegar a plantearse. La asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP), Ecologistas en Acción y la Asociación Madrileña de trabajadores y trabajadoras de Arqueología (Amtta), entre otras, plantearán al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid el aumento del nivel de protección para aquellos enclaves «en los que más urge actuar», según afirma a este diario Amparo Berlinches, presidenta de MCyP. De esta forma, llevarán a los responsables de patrimonio de ambos ejecutivos un listado para una revisión del catálogo y plantearán sus reivindicaciones. Algo que ya hicieron con el gobierno de Manuela Carmena pocos meses antes de las elecciones del 26-M pero que no fructificó en compromisos.

Cocheras de Cuatro Caminos

Entre esos bienes se encuentran las Cocheras de Cuatro Caminos, para la que pedirán un Nivel 1 Integral de Protección. A principios de este año, el Tribunal Superior de Justicia rechazó declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto donde todo indica que se construirán más de 400 pisos. Así, el TSJ consideró, al contrario de lo que afirmaba MCyP, que las cocheras no fueron obra del reconocido arquitecto Antonio Palacios a principios del siglo XX. Una decisión que la asociación recurrió al Supremo, órgano judicial que aún no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en el pleno del 29 de julio, con la sola oposición del PSOE, se aprobó el expediente de construcción.

Convento Noviciado de Damas Apostólicas

Demolido parcialmente en julio de 2017, este convento, fundado en 1929 y situado en el 198 del Paseo de La Habana, llevaba dos años de bloqueo, debido a que el Ayuntamiento de Carmena no había otorgado la licencia de obra. El grupo Moraval, promotor de los terrenos, pretendía construir una residencia de estudiantes. Tenía todos los permisos y, de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no estaba catalogado. Finalmente, y ante la protesta de una asociación conjunto, una petición que llevarán al nuevo Consistorio, y frente a la cual Moraval arguye que los estudios revelan que no se encuentra en la zona «ninguna especie vegetal catalogada como singular». Este mayo, la Junta de Gobierno de Ahora Madrid aprobó la modificación del Plan General para incorporar a su catálogo los edificios y jardines del convento. A partir de entonces, se abrió un periodo de alegaciones en el que Moraval presentará las suyas, ya que tras la decisión del Ayuntamiento han perdido 7.500 m2 de edificabilidad.

Casa Vallet de Goytisolo

Edificada en 1958, es la única casa unifamiliar en Madrid creada por José Antonio Coderch, reconocido arquitecto de la España de posguerra, y una de las tres obras que quedan suyas en la capital. Construida para el jurista Juan Vallet de Goytisolo, se encuentra en un estado de abandono y los actuales dueños tienen planeado construir un bloque de pisos. MCyP ha realizado estudios en 3D que certifican que las características arquitectónicas y de configuración de Coderch siguen vigentes. De ahí que soliciten un Nivel 1 Integral de protección, lo que prohibiría la alteración de su singularidad.