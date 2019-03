Un año para prohibir los circos con animales

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente la modificación de la Ordenanza de Tenencia y Protección de Animales de 2001 para incluir la prohibición de que se puedan celebrar espectáculos con animales en la ciudad de Madrid sin haber hecho modificaciones sustanciales al proyecto inicial, ya que se han rechazado la mayoría de alegaciones presentadas, explicó ayer la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre.

Lo que sí se ha incorporado es una moratoria de un año para que los circos puedan «reorientar» su negocio y puedan seguir ofreciendo sus espectáculos, sin animales, en Madrid. Maestre aseguró que se ha explicado a los representantes de los circos la modificación de la ordenanza y, después de tratarlo con ellos, se ha acordado el plazo de un año para la aplicación de la prohibición. Está previsto que en el próximo pleno del Consistorio del mes de marzo o, a más tardar, en el último pleno de la legislatura que se ha programado para abril, se apruebe la modificación de la Ordenanza por lo que entrará en vigor la prohibición en primavera de 2020.

Las asociaciones que agrupan a los circos, que se han reunido esta misma semana con la alcaldesa, Manuela Carmena, han anunciado que emprenderán acciones judiciales contra la modificación de la Ordenanza de Tenencia de Animales y aseguran que hay jurisprudencia que les respalda. Al respecto, la asociación Circos Reunidos ha agradecido en un comunicado al Ayuntamiento de Madrid la moratoria «pese a que no sea lo que habían solicitado», puesto que habían reclamado al menos seis años de plazo para poder reubicar a los animales.

Circos Reunidos ha reiterado que sus animales son su «familia» y que además «cumplen con toda la normativa de bie-nestar animal, pasan inspecciones del Seprona y de los veterinarios municipales con gran éxito». «Todos ellos han nacido en el circo y cuentan con grandes recintos para correr y jugar. Madrid es una ciudad en la que el circo tradicional gusta y vamos a luchar por ella», concluyen desde la asociación.

Vetados en 66 municipios de la región

En España son seis las comunidades autónomas que no permiten los circos con animales. Aunque en la Comunidad de Madrid no se prohíbe, un total de 66 municipios no lo permiten, entre los que están Leganés, Alcalá de Henares, Móstoles, Getafe y Alcobendas.