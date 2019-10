Valdemingómez: disputa en el PSOE por las basuras

«Apoyando a vecinos en su reivindicación de ‘‘No Más Basuras’’ en Valdemingómez. La mala gestión de la Comunidad de Madrid es la que está creando este problema. No es justo que sean los vecinos de Vallecas y Vicálvaro quienes tengan que pagar esa mala gestión con malos olores». Este es el tuit que subió el portavoz socialista Pepu Hernández a su perfil de Twitter el pasado 5 de octubre. El líder del PSOE-M en la ciudad de Madrid incluyó también imágenes de su participación en la marcha de los vecinos de los distritos afectados por el vertido de residuos en Valdemingómez. Para Hernández, el problema es exclusivo de la Comunidad de Madrid, pero lo cierto es que afecta directamente al Ayuntamiento de la capital.

La postura del ex seleccionador de baloncesto choca con la de su compañero de partido Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, que ha pedido firmar un convenio con Almeida para poder trasladar los vertidos de su municipio al vertedero municipal. Concretamente, el borrador de convenio propuesto por Alcalá se sustenta en remitir los residuos de la Mancomunidad del Este (entre los que se incluye Alcalá, Arganda o Meco, entre los 31 municipios que lo componen) a Valdemingómez con una tasa de 30,2 euros, una fórmula que además garantizaría el tratamiento de reciclado de los restos (frente a lo que ocurre ahora en Alcalá), con el compromiso de no incinerarlos. Palacios apela a la «solidaridad» del Consistorio para que se lleve a cabo. Según ha podido confirmar LA RAZÓN, el equipo de Almeida está estudiando la propuesta antes de tomar una decisión definitiva.

Lo cierto es que la determinación urge, ya que el próximo lunes finaliza la vida útil del quinto vaso del vertedero de Alcalá, en el que ya no se podrá depositar basura. «No creo que vayamos a llegar a una situación de emergencia sanitaria», insistió el regidor alcalaíno. Por ello, aseveró que «somos conscientes del problema que esto genera, pero no tenemos más remedio que apelar a la colaboración y solidaridad temporal del Ayuntamiento de Madrid». Ante estas declaraciones, Hernández solo pudo apuntar que el regidor de Alcalá «está defendiendo los intereses de los vecinos» del municipio de donde proceden estos residuos.

En lo que respecta a las declaraciones del concejal socialista que apuntaban a la Comunidad como responsable de la falta de espacio para los residuos, el viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Mariano González, le recordó que las Mancomunidades tienen las competencias en materias de residuos y no el Gobierno de la región. «Es la Mancomunidad del Este quien debe decidir qué hacer con sus residuos una vez finalice la vida útil del vertedero ubicado en Alcalá de Henares que da cobertura a todos los municipios de esa zona», indicó. Como indican desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a pesar de la premura, Almeida no les ha dado una respuesta y es que, hasta 2020 no entra en funcionamiento la nueva planta de Loeches. Por lo que, ¿a dónde podrían llevar los vecinos de 31 municipios del este sus basuras?