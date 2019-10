Vox convoca una concentración en Madrid “para defender la unidad de España”

Las movilizaciones de Cataluña están sacudiendo a los partidos políticos; este mismo mediodía Pedro Sánchez se ha reunido con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y en pocas horas lo hará con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Además, muchos de los dirigentes se han pronunciado sobre la sentencia del “procés” que enjuiciaba a varios líderes catalanes, algunos apoyándola, otros condenándola.

Vox ha sido uno de los segundos y no porque esté en contra, sino porque piensa que el fallo ha sido demasiado laxo para Junqueras, Turull, Romeva y compañía. En un juicio en el que Javier Ortega-Smith actuó como acusación particular, el partido capitaneado por Santiago Abascal no ha salido contento; por ello, la formación ha convocado una concentración en la Plaza de Colón para el próximo 26 de octubre.

El grupo ha anunciado por Twitter que convoca a “la España Viva para defender la Unidad de España, el orden constitucional y la convivencia nacional”. La localización y la fecha son estratégicas; la primera, porque recordará a la masiva manifestación convocada en la misma plaza el mes de febrero para protestar contra el Gobierno de Sánchez; la segunda, porque está cerca de las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 10 de noviembre.