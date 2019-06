José Antonio Camacho será el Embajador del Real Murcia, según se comprometió en el transcurso de una tertulia que tuvo lugar ayer en Murcia en la que participó el exseleccionador nacional de fútbol.

Tanto José María Almela, presidente, como Francisco Tornel, máximo accionista del club y uno de sus actuales factótums, intervinieron en la tertulia para exponer el interés de la entidad en poder contar con un profesional de la talla y trayectoria de Camacho.

El ciezano se dio por aludido y volvió a repetir su voluntad de colaborar al máximo con la entidad grana. Si bien precisó que “tendrá que ser bajo una fórmula que nos permita a todos estar cómodos y hacer de esa relación algo útil. En estos momentos yo no me puedo comprometer a una dedicación profesional en cargos de responsabilidad precisamente por los propios compromisos profesionales que tengo, incluso de alguna posible oferta que puede llegar. Hay que buscar otras fórmulas porque lo que si está muy clara es mi predisposición a colaborar con el club de mi tierra, algo que nunca he ocultado sino todo lo contrario”.

José Luis Morga, ex presidente de la Federación Murciana y persona de absoluta confianza de Camacho abundó en esa misma idea mientras que el moderador del acto, el periodista José Antonio Ruiz Vivo introdujo en el coloquio la opción del ‘embajador del club’, una figura por la que ya han optado estamentos de primer nivel en el mundo del fútbol como la Liga o clubes de talla internacional como Real Madrid, Barcelona, Ajax o Juventus.

Jugadores de la talla de Raúl, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Figo, Fernando Redondo, Julen Guerrero, Ronaldinho, Rivaldo, Arbeloa, Kluivert o Marc Overmars han desempañado un papel que viene a potenciar la imagen de la entidad o el asesoramiento en determinadas materias así como la relación entre club y plantilla.

La idea fue acogida satisfactoriamente entre los asistentes y por el propio Camacho por lo que cabe deducir que se podría concretar en los próximos días.

“A mi me parece una excelente propuesta y está en la línea de los que venimos hablando con Camacho en los últimos meses. El nos puede ayudar mucho aportando su prestigio y a la hora de estrechar lazos con clubes de primera fila de cara a fichajes y cesiones. De hecho hemos quedado para vernos y concretar la semana próxima”, dijo Tornel al término de la reunión.

“Murcianizar” al Murcia

Otro de los aspectos de interés que se abordaron en la tertulia fue el de “murcianizar el Real Murcia que es la línea que parece haber emprendido este año la entidad grana para conseguir ‘repatriar’ a futbolistas murcianos que militan en Segunda B y hasta el Segunda A”.

“Tienen aquí sus casas, su familia y eso ayuda a rebajar gastos. Además suma el compromiso con el equipo de su tierra. Tenemos varias gestiones encaminadas en ese sentido que pueden concretar en los próximos días y que pueden suponer que este Murcia 2019-20 sea el más murcianizado de la historia reciente”, explicaron Tornel y Almela.

A Camacho le pareció una buena iniciativa, acorde con la situación actual del club aunque “todos tenemos que tener muy claro que esto no es apostar y acertar. Primero hay que sembrar para luego recoger”.

Intervino el presidente de la Federación Murciana para abundar en la selección regional murciana, cuyo seleccionador es Camacho, “que ha ganado sus cuatro partidos, sigue invicta y lo ha hecho a selecciones nacionales muy potentes, lo cual da una idea del potencial de nuestros jugadores. Y de lo que significa Camacho para ellos”.

Es decir que con los Pedro Léon, Portu, Andrés Fernández, Botía, Javi García, Toni Vila o Alberto, se podría hacer “un equipo con aspiraciones en Primera División”.

Otra de las anécdotas que descubrió Camacho en su intervención fue que, a pesar de ser de los pocos entrenadores que le dijo ‘no’ a Florentino, su relación actual con el mandatario es “muy buena”. También dijo que la renuncia que hizo en su día al puesto de entrenador del Real Madrid “no es en nada comparable al de Zidane, el año pasado”.