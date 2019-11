«No hemos tenido tiempo de cambiar el modelo de financiación autonómica»

En 2007 encabezó la lista del PSOE a la presidencia de la Región de Murcia, donde no obtuvo la confianza de los murcianos, por lo que el PSOE lo reubicó en el Ministerio de Fomento para liderar el Sepes. Hoy, Pedro Saura (Torre Pacheco, 1962), lidera la lista socialista de la Región al Congreso, y doce años después defiende el mensaje de estabilidad para hacer frente al bloqueo que sufre España.

-El PSOE lidera las encuestas ante el 10-N, pero necesitarían a Podemos para gobernar. ¿Llegarían ahora a un acuerdo?

-Estamos trabajando para llegar a los ciudadanos, para que en las elecciones del domingo, la movilización y participación sea alta e importante. Nosotros aspiramos a que haya un apoyo mayoritario hacia el PSOE para que se refuerce el Gobierno. Queremos tener una mayoría suficiente para poder gobernar.

-En la Región empatan a escaños con el PP, según el CIS.

-Las encuestas siempre hay que analizarlas y tenerlas en cuenta, pero son muchas las ocasiones en las que se dice una cosa y pasa otra. El domingo y el lunes pasarán muchas cosas, porque cada vez más gente toma la decisión la última semana. Nosotros aspiramos a ganar y a conseguir más diputados de los que teníamos. Hay que concienciar a los ciudadanos de que hay que ir a votar.

¿Cómo atraerán el voto indeciso?

-Nuestro mensaje es el de la estabilidad. Un mensaje de que España está perdiendo oportunidades. El país tiene retos muy importantes a todos los niveles, y lo que necesita es un Gobierno fuerte. Es decir, si ahora se analiza lo que están diciendo los líderes políticos, hay un ‘todos contra el PSOE’, cuando en abril sacó el doble de votos que el PP. Necesitamos tener más apoyo de los que tuvimos para poder empezar a tomar medidas.

-¿Ven posible un gobierno con Ciudadanos?

-Lo que pedimos es que dejen al PSOE gobernar. Si se vuelve a producir una diferencia de escaños, lo que pediremos al resto de fuerzas políticas es que se planteen que no pueden seguir bloqueando la situación de España.

-¿Qué más hace falta para cambiar el modelo de financiación autonómica?

-Un Gobierno con todas las funciones. En el periodo en el que hemos estado no ha dado tiempo. Es necesaria una legislatura con horizonte, ya que esto no se cambia de un día para otro, sino que exige un acuerdo previo con las regiones españolas, las autonomías y fuerzas políticas de ámbito nacional. El PP tuvo mayoría absoluta y no cambió nada. Yo creo que sí que necesitamos un cambio en el modelo de financiación, y eso lo llevamos en el programa electoral. Pero para ello necesitamos un gobierno. El problema es que no nos han dejado gobernar. Los Presupuestos Generales implicaban un 20 por ciento más de inversión para la Región de Murcia, pero ha existido un acuerdo implícito del PP, Cs y los independentistas para que no se aprobaran los Presupuestos.

-¿Cuándo llegará el AVE a Murcia?

-De acuerdo con las fechas previstas (segundo semestre de 2020). El PP dijo que llegaría en verano del año pasado. ¿Ha llegado el AVE a Elche u Orihuela? Si no ha llegado allí, ¿cómo va a llegar a Murcia? Es un engaño más del PP. Nosotros hemos licitado todo el Corredor Mediterráneo para hacer obras. Hemos invertido 2.000 millones en la Región para todos los medios de transporte, y 1.200 millones para el soterramiento, frente a los 18 del PP en el mismo periodo.

-¿Cómo cree que puede afectar la situación de Cataluña en las urnas de la Región?

-Todos los elementos forman parte de la toma de decisiones, pero frente a un gobierno como el del PP, al que le hicieron dos referéndums ilegales y les colaron 2.000 urnas, frente a la no colaboración con los Mossos d’Esquadra, lo que se ha visto es la determinación, la colaboración entre fuerzas, que ha habido anticipación, que se ha hecho un Decreto Ley para evitar la república catalana digital y, en definitiva, un gobierno que está tomando decisiones con determinación democrática. Es de lamentar que un partido como el PP no haya querido ni colaborar, precisamente cuando Pedro Sánchez apoyó el 155 con el Gobierno anterior.

-¿Y la exhumación de Franco?

-Ha sido un movimiento más que, por razones jurídicas, ha coincidido en el periodo preelectoral. Demuestra que la democracia avanza, se consolida, y esos principios democráticos, de manera permanente, se refuerzan. Este acto ayuda a preservar esos principios de la democracia española.

-¿Cuál será la primera medida que defenderá en el Congreso a favor de la Región de Murcia?

-Lo primero es aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que son muy importantes para España y para la economía nacional. Con esas cuentas, la inversión en Murcia crecerá con respecto a 2018. Pero ya estamos invirtiendo. Adif -el Administrador de infraestructuras Ferroviarias- ya está licitando, adjudicando y construyendo. Las obras del Arco Noroeste empezaron en octubre, pero necesitamos un nuevo presupuesto para dedicar más inversiones el próximo año.