Bonoloto: Comprueba el resultado del sorteo de hoy domingo 12 de octubre de 2025

En el sorteo de hoy, domingo 12 de octubre de 2025, los números premiados de la Bonoloto se publicarán han sido los siguientes: 08, 15, 19, 21, 25, 40. El número Complementario ha sido el 37, y el del Reintegro el 09.

La Bonoloto es un juego de lotería en España que se lanzó en 1988. Fue creado para ofrecer una alternativa más accesible a la popular Lotería Nacional, con premios más pequeños pero con más probabilidades de ganar. La Bonoloto se juega todos los días de la semana, excepto los domingos, y los jugadores deben elegir seis números del 1 al 49.

Además del premio principal, la Bonoloto ofrece varios premios secundarios, y los fondos no reclamados se destinan a la ayuda social y programas de caridad. La Bonoloto se ha convertido en uno de los juegos de lotería más populares en España.

NOTA:La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.