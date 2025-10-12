Comprobar Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional: resultados de hoy, domingo 12 de octubre de 2025

Los resultados del sorteo de hoy, domingo 12 de octubre de 2025, del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional, han sido los siguientes: el segundo premio de 250.000 euros a la serie ha sido el 92832. El primer premio, de 1.300.000 euros a la serie, ha sido para el 43429. Los reintegros han sido el 09, 01 y 08.

El premio gordo, dotado con 14.870.000 euros al décimo, ha caído en el número 43429 (mismo número que el primer premio), pero al octavo décimo (octava fracción) de la serie segunda.

Además se han realizado extracciones de cuatro cifras. Las series terminadas en 2601, 5737, 6532, 7490 y 8102 han sido premiadas con 3.750 euros. En tres cifras: las series terminadas en 019, 073, 027, 108, 113, 121, 152, 205, 209, 413, 426, 740, 783, 836 y 889 han sido premiadas con 750 euros. Y en dos cifras: las series terminadas en 60 y 92 han sido premiadas con 300 euros a la serie, 30 al décimo.

La Lotería Nacional del Día de la Hispanidad de hoy, domingo 12 de octubre, pone en juego un premio gordo de casi 15 millones de euros al décimo, concretamente 14.870.000 euros. Es para el décimo que tenga las cinco cifras del primer premio, además de la fracción y serie extraídas posteriormente.

Este Sorteo Extraordinario del Día Hispanidad de la Lotería Nacional sustituye de este modo el Sorteo Diario de la Lotería Nacional que se celebraba este sábado.

Por otro lado, el Sorteo Diario de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas, de lunes a sábado, y consta de un primer premio, de 30.000 euros por serie, y un segundo premio, de 6.000 euros por serie. Además, aparte de estos dos grandes premios, también se entregan otros adicionales a los números anterior y posterior al primer y segundo premio.

Por su parte, la Lotería Nacional ha evolucionado a lo largo de los años, desde los primeros sorteos que se celebraban en papel y los números se extraían de un bombo manual, hasta la utilización de máquinas automáticas para el sorteo de los números, lo que permite agilizar el proceso y aumentar la seguridad, tal y como ocurre en la actualidad.

Este Sorteo Diario de la Lotería Nacional se ha convertido en una modalidad muy popular entre los jugadores, ya que permite ganar premios diariamente con un coste relativamente bajo. Además, también ha contribuido a aumentar la recaudación de fondos para el Estado y para diversas causas sociales y benéficas.

En definitiva, el Sorteo Diario de la Lotería Nacional forma parte de la evolución de esta institución centenaria y ha permitido adaptarse a las nuevas formas de juego y a las demandas de los jugadores.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.