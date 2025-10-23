¿Cuál fue el número del Gordo el año en el que naciste? Compruébalo aquí

Cada 22 de diciembre, España entera se paraliza ante el sonido de los niños de San Ildefonso entonando los números del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Es una de las tradiciones más esperadas del país, un ritual colectivo donde la ilusión, la suerte y la historia se cruzan.

La Lotería de Navidad se celebra desde 1812, y a lo largo de más de un siglo se ha convertido en una fotografía anual de la esperanza española. Cada número premiado es una pequeña cápsula del tiempo que conecta generaciones. Consultar el número ganador del año de tu nacimiento no solo es un gesto nostálgico: también es una manera de mirar atrás y recordar cómo la suerte ha ido cambiando de rostro.

La historia detrás del Gordo

El primer sorteo de Navidad se celebró en Cádiz, en plena Guerra de la Independencia. Desde entonces, el evento ha sobrevivido a monarquías, dictaduras, crisis y pandemias. El premio más deseado, conocido como El Gordo, reparte actualmente 400.000 euros por décimo, pero lo que realmente lo hace especial es su arraigo cultural: más del 70 % de los españoles compra, al menos, un número cada año.

La probabilidad de ganar el Gordo es de 1 entre 100.000, una cifra pequeña, pero lo suficientemente alentadora para mantener viva la ilusión colectiva. De hecho, estudios sociológicos del CIS han demostrado que la Lotería de Navidad es uno de los eventos más compartidos entre amigos y familias en España, incluso por encima de los partidos de fútbol o las elecciones.

Curiosidades que deja la estadística

De acuerdo con datos recopilados por Loterías y Apuestas del Estado, el número 5 es la terminación más repetida en la historia de El Gordo, mientras que el 1 y el 2 son las menos comunes. Además, ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla encabezan la lista de las que más veces han vendido billetes premiados.

Investigadores de la Universidad Complutense incluso han analizado los patrones de distribución de premios y concluyen que, aunque la probabilidad sea igual para todos los números, las regiones con mayor población tienden a acumular más premios simplemente porque compran más boletos.

Los números que marcaron cada generación

A continuación puedes consultar qué número fue premiado con el Gordo de Navidad en el año que naciste. Desde 1924 hasta 2024, este listado muestra cómo la suerte ha ido cambiando de cifra: