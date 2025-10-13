Lotería de Navidad o Sorteo del Niño: ¿Con cuál tengo más posibilidades de ganar premios?

Con las fiestas navideñas cada vez más próximas, millones de españoles comienzan a soñar con el “Gordo” de la Lotería de Navidad o con el primer premio del Sorteo del Niño. Pero una pregunta se repite cada año: ¿en cuál de los dos sorteos es más fácil ganar algo?

La respuesta depende del tipo de premio que se busque. Según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, el Sorteo del Niño ofrece mayores probabilidades de obtener algún premio, aunque los premios suelen ser de menor cuantía en comparación con la famosa Lotería de Navidad.

En el Sorteo de Navidad, que se celebra cada 22 de diciembre, se reparten más de 2.500 millones de euros en premios, y el ansiado “Gordo” reparte 400.000 euros por décimo. Sin embargo, las probabilidades de llevarse este primer premio son de 1 entre 100.000. En total, aproximadamente el 15% de los décimos obtienen algún premio.

Por su parte, el Sorteo del Niño, celebrado el 6 de enero, reparte menos dinero total —unos 700 millones de euros—, pero tiene una estructura de premios que beneficia a más jugadores. Las probabilidades de ganar algo son de 1 entre 3, es decir, el 33% de los números resultan premiados.

Los expertos explican que el Sorteo de Navidad es “más emocional” y cuenta con una tradición y simbolismo únicos, mientras que el Sorteo del Niño es más “racional” para quienes buscan una mayor probabilidad de recuperar lo invertido o ganar pequeñas cantidades.

En definitiva, si se busca ilusión y grandes premios, la Navidad sigue siendo el clásico imbatible. Pero si lo que se quiere es tener más posibilidades de que toque algo, el Niño se lleva la palma.