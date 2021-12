El sospechoso movimiento de uno de los encargados del Sorteo de la Lotería de Navidad despierta acusaciones de tongo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 ha arrancado este miércoles a las 9.13 horas, minutos después de la hora de inicio prevista en torno a las 9.00 horas. Este año se reparten un total de 2.408 millones de euros en premios y los agraciados con el ‘Gordo’ recibirán 400.000 euros al décimo. Es decir, que nos jugamos mucho... y cualquier movimiento en falso de los operarios puede hacer arder las redes. Ya ocurrió en 2019 y en 2020... y este año no es una excepción.

Tras volcar las bolas con los números premiados en la tolva para ser traspasada a su respectivo bombo, se ha iniciado el proceso de llenado del bombo grande de los números, sobre las 8.45 horas. En la primera tanda, una bola ha quedado atascada y el funcionario de Loterías y Apuestas del Estado ha golpeado levemente la tolva para hacerla caer al interior del bombo grande.

Los operarios preparan el bombo antes del sorteo de la Lotería de Navidad celebrado en el Teatro Real de Madrid | Fuente: EFE/ Juan Carlos Hidalgo FOTO: JUAN CARLOS HIDALGO EFE

Una acción absolutamente normal y que no debería juzgarse con severidad, porque no ha podido hacer nada que pueda malograr los resultados. Sin embargo, está circulando por las redes sociales una imagen que ha puesto los pelos de punta a muchos españoles que han comprado décimos de la Lotería de Navidad.

En la imagen, se puede apreciar una diminuta mancha que destaca sobre el resto del tapiz del Teatro Real que puede confundirse con una bola. Pero no hay que dejarse llevar por el alarmismo, dentro del auditorio hay decenas de personas atentas de que no tenga lugar ningún accidente, así como decenas de cámaras registrando cada uno de los movimientos de las bolas,... por lo que, existen muy pocas probabilidades de que ocurra que un accidente como este tenga lugar y que no haya nadie que se haya percatado.

Hay muchos motivos por los que puede haber aparecido esta mancha en la imagen. Puede ser una mota de polvo en el objetivo o en el sensor de la cámara, o puede ser un pequeño golpe o deformación en la lente. Si de verdad una bola ha caído al suelo... nos enteraremos. Eso es lo que ocurrió durante el sorteo de 2019, en el que una bola saltó al exterior y tuvo que ser introducida por un operario manualmente, y cuando otra supuesta bola en el suelo dio también mucho de qué hablar.